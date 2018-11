Brexit: London meldet Durchbruch - keine Bestätigung aus Brüssel

Offenbar gibt es einen Lösungsvorschlag für das Thema Irland. Bis zuletzt war umstritten, wie mit der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland umgegangen werden soll. Beide Seiten wollten verhindern, dass dort eine harte Grenze kommt, mit Zollkontrollen und Lastwagen-Checks. Bislang ist die Grenze dort weitgehend unsichtbar. Künftig soll jetzt eine Zollunion den freien Grenzverkehr garantieren, deren Details aber offenbar noch immer nicht vollständig geklärt sind.

Nach den Verhandlungen in Brüssel ist das Kabinett in London jetzt die nächste Hürde für May. Bereits am Abend hat die Premierministerin damit begonnen, die Minister in Einzelgesprächen auf ihre Linie zu bringen. Das Kabinett ist tief zerstritten über die Frage, wie eng sich das Land in Zukunft an die Europäische Union anlehnt. Nach dem Kabinett braucht May dann auch noch die Zustimmung des Parlaments.

Die konservative Minderheitsregierung ist im Unterhaus in London auf die Stimmen der nordirischen Protestanten angewiesen und muss auch in den eigenen Reihen mit erheblichem Widerstand rechnen.

Brüssel ziert sich noch

Eine offizielle Bestätigung des Brexit-Deals seitens der EU steht allerdings noch aus. Und aus dem irischen Außenministerium hieß es, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Trotzdem wurde für morgen eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten angesetzt. Der deutsche EU-Politiker und Brexit-Experte David Mc Allister weist beispielsweise darauf hin:

“Angesichts der Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten in London gemacht haben – wie oft wurde der Durchbruch schon gemeldet – und dann kam es doch ganz anders.“ David McAllister, EU-Politiker

Das EU-Parlament erwartet deshalb noch ausführliche Erläuterungen von EU-Kommissions-Unterhändler Michel Barnier zu dem vermeintlichen Durchbruch.