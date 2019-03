Brexit-Krise überschattet schon im Vorfeld den EU-Gipfel

Am nächsten Donnerstag und Freitag reise ich zum Europäischen Rat nach Brüssel. Natürlich wird dort eines der Themen sein, wie es mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union weitergeht.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast, am vergangenen Wochenende. Was Angela Merkel da noch nicht geahnt hat und auch nicht ahnen konnte – das Brexit-Chaos ist in der Zwischenzeit noch einmal größer geworden. Dafür hat John Bercow gesorgt, der Präsident des Londoner Parlaments, mit einer ziemlich überraschenden Entscheidung.

Der "Witz" mit der Geschäftsordnung aus dem 17. Jahrhundert

"Ich gebe zu, dass ich die Geschäftsordnung des Britischen Parlaments aus dem 17. Jahrhundert nicht aktiv präsent hatte." Bundeskanzlerin Angela Merkel

…womit die deutsche Kanzlerin nicht ganz alleine ist. Die Vorschriften aus dem Jahr 1604 verbieten es jedenfalls der Regierung von Theresa May, die Abgeordneten immer wieder über denselben Text abstimmen zu lassen. In diesem Fall: Über das Scheidungsabkommen zwischen GB und der EU. Genau das aber hatte die britische Premierministerin eigentlich in dieser Woche vor. Um dann nach einer siegreichen Abstimmung in Brüssel über einen Aufschub für den Brexit zu sprechen, damit sich das Londoner Parlament in Ruhe um die nötigen Gesetze für den Austritt kümmern kann. Aber jetzt ist alles anders. Die britische Regierungschefin kommt ohne Vertrag, aber mit der Bitte um eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni.

"Wenn die Briten mehr Zeit brauchen, dann werden wir den Wunsch prüfen, aber nur, wenn er gerechtfertigt ist weil es etwas Neues gibt." Frankreichs Präsident Emanuel Macron vor knapp drei Wochen

So, oder so ähnlich denken wohl alle in der EU der 27, also der Europäischen Union minus Großbritannien. Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagt ein klares „Ja, aber …“ – und fragt Richtung britischer Regierung.

"Was ist denn bitte eigentlich das Ziel?" Mark Rutte, Ministerpräsident Niederlande

Alle Themen sind dem Brexit untergeordnet

Sich weiter endlos im Kreis zu drehen kann es jedenfalls nicht sein, das sieht auch EU-Ratspräsident Donald Tusk so. Er ist für einen Aufschub, aber nur dann, wenn die Abgeordneten in London nächste Woche das Austrittsabkommen annehmen. Was wiederum voraussetzt, dass Parlamentspräsident Bercow den Vertrag zur Abstimmung zulässt. In veränderter Form, aber mit gleichem Inhalt. Dabei helfen könnte ein neuer Beipackzettel, mit dem der EU-Gipfel formell bekräftigt, was Kommissionspräsident Juncker und Theresa May vor einer Woche in Straßburg vereinbart hatten. Noch ist Zeit.

"Selbst wenn die Hoffnung auf einen Erfolg zerbrechlich oder sogar illusorisch zu sein scheint, und die berechtigte Brexit-Müdigkeit immer deutlicher sichtbar wird, wir können nicht damit aufhören nach einer positiven Lösung zu suchen, und zwar bis zum letzten Moment." EU-Ratspräsident Donald Tusk

Wieder ein EU-Gipfel also ganz im Zeichen des Brexit, der alles andere überschattet. Fast schon verzweifelt hatten die Organisatoren im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es auch um die europäische Chinapolitik geht, um den Klimaschutz, um die Digitalisierung oder den Kampf gegen Fake News und Desinformationskampagnen, damit die Europawahl im Mai frei und fair sein kann. Womit wir dann doch wieder beim Brexit wären. Denn sollten sich die Staats- und Regierungschefs dafür entscheiden, den Austritt Großbritanniens über den 23. Mai hinaus aufzuschieben. Dann werden sich die Briten wohl oder übel an der Wahl des nächsten Europäischen Parlaments beteiligen müssen. Stand heute ist jedenfalls alles denkbar und vieles möglich. Sogar ein Brexit-Sondergipfel in letzter Sekunde, nämlich am 29. März.