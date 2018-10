Brexit könnte deutsche Forscher aus Großbritannien vertreiben

Fast 6.000 deutsche Forscher arbeiten an britischen Hochschulen und sehen beim Brexit einer ungewissen Zukunft entgegen. Viele Forschungsprojekte werden dort von der EU gefördert und könnten mit dem Austritt des Landes aus der Union ihre Finanzierung verlieren. Ob die Regierung in London die EU- Förderung in irgendeiner Form weiterführt, ist völlig offen.

Gemeinsame Forschungsprojekte gefährdet

Hinzu kommt, dass Premierministerin Theresa May die Freizügigkeit von EU-Bürgern einschränken will. Das schafft große Unsicherheit an allen Stellen, wo Ausländer arbeiten. Einzelne britische Universitäten planen bereits, Zweigstellen auf dem europäischen Festland zu errichten, um ihre bisherige EU-Förderung nicht zu verlieren. Vor allem die deutsche und die britische Forschung sind eng verflochten, es gibt rund 2.500 gemeinsame Projekte.

Das Bundesforschungsministerium stellt aber seit 2016, dem Jahr der Brexit-Abstimmung, einen Rückgang fest. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft berichtet von großen Unsicherheiten. Die Zusammenarbeit mit britischen Wissenschaftlern gelte als riskant und sei zum Teil schon beendet worden.