Deal mit Abstrichen - Brexit-Handelsabkommen in der Analyse

So naheliegend die Floskel – niemand wollte von einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk sprechen, als am Nachmittag des 24.12. und damit kurz vor Heiligabend der lange erhoffte Durchbruch in den Post-Brexit-Verhandlungen verkündet wurde. Zu groß war das Zurückschrecken vor dem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus dem Binnenmarkt und der Zollunion, trotz regelmäßiger Drohgebärden, dieses Szenario eintreten zu lassen. Und zu groß war auch der Druck für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den britischen Premierminister Boris Johnson, die taufrische Einigung als politischen Gesamterfolg zu platzieren. Ohne das Gegenüber zu scharf anzugreifen und ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Ursula von der Leyen: Es wurde Geschichte geschrieben

Denn in einer Sache bestand auch in der kritischen Schlussphase der Verhandlungen längst Einigkeit: Der mehr als 1.000 Seiten umfassende Deal beinhaltet den notwendigen Rahmen für die künftigen Beziehungen – an vielen Punkten kratzt er jedoch nur an der Oberfläche. Von der Leyen war deswegen darum bemüht, zu betonen, das Abkommen sei "fair und ausgewogen". Auf den Superlativ, es wäre "Geschichte geschrieben" worden, wollte sie dennoch nicht verzichten.

Ein ähnliches Spannungsfeld bei Boris Johnson, der feierlich verkündete, Großbritannien habe die Kontrolle über die Gesetze und das Schicksal zurückerlangt. Sein moderater Zusatz: Die schwierige Beziehung seines Landes zur EU könne nun wieder "neue Stabilität und neue Sicherheit" erlangen. Nach monatelangem Säbelrasseln parallel zur Pandemiebewältigung nun also zumindest der verbale Handschlag.

Keine Zölle, keine Mengenbeschränkungen

Von maßgeblicher Bedeutung für die Wirtschaft: Bei der Einfuhr von Waren sollen auch in Zukunft keine Zölle erhoben werden. Auch hinsichtlich der Mengen sind keine Beschränkungen vorgesehen. Über ein "robustes, gleiches Wettbewerbsumfeld" mit "hohem Schutzniveau" für die Umwelt, soziale Standards und die Rechte von Arbeitnehmern sollen faire Marktbedingungen für beide Seiten gelten. Ein Wettbewerbsvorteil für Großbritannien durch das Unterlaufen von EU-Standards soll damit ausgeschlossen werden. Das ist aber nur eine Momentaufnahme – wann immer Brüssel an die eigenen Bedingungen Hand anlegt, steht es Großbritannien offen, diesen Änderungen zu folgen.

Das befürchtete Chaos an den Grenzen ist damit abgewendet, klar ist aber auch: Staus wird es weiter geben. Das liegt an weitreichenden Kontrollen, die an den Land- und Seegrenzen bevorstehen. Aus der privilegierten Partnerrolle Großbritanniens dürfe nämlich keine offene Flanke für die Einfuhr von Gütern werden, die nicht den strengen EU-Vorgaben entsprechen, so die Zielsetzung. Die Anbindung an die bestehende Infrastruktur soll ebenfalls garantiert werden, genauso wie die Rechte für Passagiere und Arbeitnehmer. Der für die Briten so wichtige Dienstleistungssektor blieb aber außen vor.

Streitthema Fischerei: Unmut auf beiden Seiten

In der Einigung über die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern wurde die überschaubare wirtschaftliche Bedeutung klar von der Symbolkraft des Themas übertroffen. Für die Küstenstaaten, allen voran Frankreich, hat die Fischerei hohe politische und soziale Bedeutung. Aus Sicht Großbritanniens hingegen stehen die Kutter der Staatengemeinschaft für einen Eingriff in die Souveränität und die Hoheit über die eigenen Fanggründe. Das soll nun noch für fünfeinhalb Jahre so weitergehen. Für diese Zeitspanne wurde eine Verringerung der Fangmengen um 25 Prozent vereinbart.

Kaum zu akzeptieren für Brexit-Hardliner und gleichzeitig ein Rückschlag für EU-Fischer, die schon bald erste Einbußen verzeichnen müssen. Frankreich hat deswegen noch an Heiligabend ein Hilfspaket für betroffene Fischer und den dazugehörigen Handel angekündigt. Das Kapitel bleibt weiterhin offen, denn Proteste gelten als sicher.

Ausstieg aus Erasmus-Programm sorgt für Kritik

Die Teilnahme Großbritanniens an langfristigen EU-Projekten fällt nicht gänzlich, schrumpft aber auf ein überschaubares Ausmaß. Im Gegenzug für die fortdauernde Beteiligung am Forschungsprogramm Horizon Europe oder dem Erdbeobachtungssystem Copernicus haben die britischen Unterhändler eingewilligt, sich auch in Zukunft an der Finanzierung zu beteiligen.

Kritisch gesehen wird aber der Ausstieg aus dem europäischen Erasmus-Programm für Studierende. "Extrem teuer", lautete die knappe Begründung von Boris Johnson. Kosten, die nun für die knapp 150.000 Studierenden an den Universitäten des Vereinigten Königreichs anfallen könnten. Für den britischen Nachwuchs will Johnson mit einem Ersatzprogramm Abhilfe schaffen und den Zugang "zu den besten Universitäten" gewährleisten. Die Wissenschaft befürchtet hingegen einen sukzessiven Rückzug der Bildungselite aus dem Ausland, zu groß scheinen künftig die Barrieren – finanzieller und formaler Natur.

Partnerschaftsrat: Neues Gremium soll Einhaltung überwachen

Für die Kontrolle des Post-Brexit-Abkommens ist eigens ein "gemeinsamer Partnerschaftsrat" vorgesehen, der die Einhaltung des Vertrags überwachen und im Fall von Streitfragen vermitteln soll. Die Forderung, diese Aufgabe in den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg zu legen, konnte die EU damit nicht durchsetzen.

Zustimmung der Parlamente steht noch aus

Elf Monate nach Verlassen der EU verläuft Großbritanniens Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion damit zwar geregelt, aber nicht reibungslos. Die notwendigen Ratifizierungen der Parlamente stehen derweil noch aus, gelten aber als Formsache. Das britische Unterhaus wolle noch am 30. Dezember zu einer Sondersitzung zusammenkommen, hieß es am Donnerstag.

Das Europaparlament geht als Verlierer aus den Verhandlungen. Weder die Forderung nach ausreichend Zeit für die Prüfung des Abkommens, noch eine ohnehin großzügig angesetzte Frist wurden am Ende berücksichtigt. Ein Affront für die Abgeordneten, die respektloses Verhalten unterstellten. Dem Vertrag werde man vermutlich erst im neuen Jahr rückwirkend zustimmen – eine Ausnahme, wie mehrere Parlamentarier übereinstimmend erklärten.

Geht es nach der Kommissionspräsidentin, soll der Blick dann klar auf die Zukunft ausgerichtet sein: "Es ist Zeit, den Brexit hinter sich zu lassen." In einigen Punkten dürfte es für diese Neuausrichtung noch zu früh sein.