Brexit: Großbritannien steigt aus dem Erasmus-Programm aus

Die britische Regierung steigt im Zuges des Brexit auch aus dem Austauschprogramm der EU aus. In über 30 Jahren sind jedes Jahr allein aus Deutschland tausende Studierende für bis zu zwölf Monate an britische Universitäten gegangen, um sich dort Fachwissen anzueignen und dabei auch Land und Leute zu studieren. Im Jahr 2014 beispielsweise war Großbritannien das drittbeliebteste Ziel der deutschen Studierenden.

Auslandsstudium: Eine andere Kultur intensiver wahrnehmen

Die Auslandserfahrung macht sich auch im Lebenslauf gut. Sie hilft, den eigenen Horizont zu erweitern und ist für viele junge Menschen eine wertvolle Erfahrung. Amelie Bauer etwa macht diese Erfahrung gerade: Die Münchnerin studiert Jura am UCL, dem University College London. Sie sieht ihren Auslandsaufenthalt sehr positiv, weil sie selbständiger werde und eine andere Kultur intensiv wahrnehme. Schließlich sei man bei einem Auslandsaufenthalt ein Teil davon und nicht nur zu Besuch.

Erasmus zu teuer für Johnson

Dass die britische Regierung aus dem Erasmus-Programm nun aussteigt, kam nicht überraschend für Uta Staiger, die geschäftsführende Direktorin des European Institut am University College London. Das habe immer zur Debatte gestanden, da die britische Regierung sich nicht besonders interessiert gezeigt habe, sehr viel Kapital darauf zu verwenden.

Tatsächlich geht es ums Geld, das hat Premier Boris Johnson an Heiligabend bei der Bekanntgabe, dass ein Abkommen mit der EU erzielt wurde, eingeräumt. Erasmus sei sehr teuer gewesen und Großbritannien ohnehin ein großer Nettozahler, was den Bildungssektor des Kontinents betrifft. In den letzten Jahrzehnten so viele EU-Bürger in Großbritannien zu haben, sei "wunderbar" gewesen, "aber finanziell sind wir dabei schlecht weggekommen".

Studiengebühren wurden den Erasmus-Studenten erlassen

Für EU-Studenten war das Programm ein echter Gewinn, denn in Großbritannien müssen – anders als in Deutschland – Studiengebühren gezahlt werden. Erasmus-Studenten wurden diese Gebühren erlassen. Für die britischen Universitäten war das dagegen nicht so vorteilhaft, räumt auch Uta Staiger ein, weil ein Studienplatz mehr koste als finanziell vom Programm abgedeckt worden sei.

Britische Studenten weniger ins Ausland gegangen

Abgesehen davon gab es ein großes Ungleichgewicht bei den Studentenzahlen. In der Vergangenheit sind mit Erasmus pro Jahr fast doppelt so viele Studenten ins Vereinigte Königreich gekommen, wie britische Studenten ins europäische Ausland gegangen sind. Deshalb will die britische Regierung nun ihr eigenes Programm konzipieren, das nach dem britischen Mathematiker und Computerpionier Alan Turing benannt werden soll.

Premier Johnson betont, dass es ein weltweites für britische Studenten sei. Somit könnten britische Studenten nicht nur an europäische Universitäten gehen, sondern zu den besten der ganzen Welt. Die jungen Leute sollen den "immensen intellektuellen Ansporn in Europa, aber auch in der Welt erleben", so Johnson.

100 Millionen Pfund für Auslandsstipendien

Die britische Regierung will für das Turing-Programm im kommenden Jahr mehr als 100 Millionen Pfund zur Verfügung stellen, damit sollen von September an bis zu 35.000 Studenten ins Ausland gehen können. Medienberichten zufolge soll das Programm aber keine Mittel für Studierende bereitstellen, die ins Vereinigte Königreich kommen.

Übergangsphase für europäische Studenten

Dennoch können EU-Studenten noch eine Weile von den Vorteilen des Erasmus-Programms profitieren - auch in Großbritannien. Denn Uta Staiger vom UCL erklärt, dass die UCL und viele andere Universitäten noch Erasmus-Gelder bis Mai 2022 haben. Nach dieser Übergangsphase müsse man das bilateral mit den Universitäten regeln.