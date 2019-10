Brexit-Gespräche in Brüssel stecken fest

Vor dem morgigen EU-Gipfel arbeiten Großbritannien und Brüssel weiter an einem Vertrag, um einen chaotischen Brexit Ende des Monats doch noch zu verhindern.

Noch viele ungelöste Fragen

Noch ist die Ziellinie nicht in Sicht. Es gebe Fortschritte, die Gespräche seien "konstruktiv", hört man aus Verhandlungskreisen, doch sie kämen nur langsam voran. Der Brexit-Beauftragte der EU, Michel Barnier, wird mit dem Satz zitiert, es seien "noch eine Reihe bedeutender Probleme zu lösen".

Einigung auf Eckpunkte bis morgen ungewiss

Ähnlich äußerten sich Vertreter der Kommission sowie der irischen und der britischen Regierung. Ob man sich bis zum morgigen EU-Gipfel wenigstens auf Eckpunkte einer Einigung verständigen kann, wie ursprünglich erhofft, ist nach Einschätzung von Diplomaten ungewiss. Irlands Premier Varadkar zeigte sich jedoch überzeugt, dass beide Seiten ein Abkommen "bis Ende des Monats" wollten.

Noch am Nachmittag saßen die Verhandlungsteams im fünften Stock des Brüsseler Berlaymont-Gebäudes beieinander. Der Termin, zu dem EU-Diplomat Barnier die Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten über den letzten Stand informieren sollte, wurde mehrmals verschoben. Nur der Kommission erstattete der Franzose zunächst Bericht.

Kompromiss zum Backstop geplant

Nach Lage der Dinge sind die Experten dabei, eine Art Kompromiss-Vorschlag zum umstrittenen "Backstop" in einen verbindlichen Rechtstext zu übersetzen. Diesen Entwurf für einen möglichen Brexit-Deal könnten die Staats- und Regierungschefs auf ihrem morgigen Gipfel wenigstens politisch gutheißen. Am Samstag könnte das britische Unterhaus in London darüber abstimmen.

Von vielen Seiten ist jedoch zu hören, die Einzelheiten seien äußerst kompliziert und sehr wahrscheinlich bräuchten die Verhandlungen noch etwas Zeit. Konkret müsse zum Beispiel geklärt werden, wo und wie Zoll- und Warenkontrollen von und nach Nordirland künftig stattfinden sollen. Und welche Mitsprache die nordirische Volksvertretung bei der künftigen Anwendung von EU-Regeln haben soll.