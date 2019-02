Brexit-Gespräche auf Messers Schneide

Aus Diplomatenkreisen war zu hören, beide Seiten hätten sich zumindest minimal aufeinander zubewegt. Und der britische Finanzminister Hammond hält nach eigenen Worten einen Durchbruch "in den nächsten Tagen" für möglich. Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der zu Gesprächen mit EU-Chefverhandler Barnier nach Brüssel gekommen war, hat die Hoffnung offensichtlich noch nicht aufgegeben.

"Wir werben für das, was wir für einen glaubwürdigen Weg halten. Nämlich eine Zollunion mit der EU, einschließlich einer Anbindung an den Binnenmarkt. Wir sind überzeugt, dass diese Vorschläge gangbar sind und dass man sie aushandeln könnte. Das Problem ist, dass die Premierministerin auf ihrem Deal beharrt, der bereits mehrmals abgeschmettert wurde, und dass sie auf Zeit spielt." Oppositionsführer Jeremy Corbyn

Separate Erklärung zum "Backstop"

Hinter den Kulissen ist derweil von einer "separaten Erklärung" die Rede – zusätzlich zu Austrittsvertrag und politischem Fahrplan für die Zukunft –, in der EU-Vertreter und Briten die vorläufige Natur des sogenannten "Backstops" noch einmal besonders hervorheben.

Jener umstrittenen Auffanglösung für die britische Provinz Nordirland, die eine harte Grenze zur Republik Irland, inklusive Zollkontrollen, verhindern soll, wenn in der maximal vierjährigen Übergangsphase keine alternative Lösung gefunden wird.

Erklärung soll Brexit-Rebellen unter den Torys in Mays Boot holen

Wegen dieser heiklen Klausel ist eine Mehrheit im Londoner Parlament bisher nicht zustande gekommen. Labour-Chef Corbyn warnt denn auch eindringlich:

"Die Gefahr eines No-Deals ist sehr ernst und sehr nah. Wir von der Labour-Party haben unmissverständlich klargemacht, dass wir einen solchen ungeregelten Austritt nicht gutheißen, weil er Arbeitsplätze und Lieferketten in der verarbeitenden Industrie, auf dem Lebensmittelsektor und anderswo bedroht." Oppositionsführer Jeremy Corbyn

Einziger Zweck einer solchen "parallelen“ Erklärung, die Brüsseler Insider auch mit dem Fachterminus "interpretierendes Instrument" oder "Zusatz-Protokoll" umschreiben, wäre es, den Brexit-Rebellen im Lager von Mays Tory-Partei das Ja zum 600-seitigen Austrittabkommen mit der EU zu erleichtern. Die entscheidende Frage ist, ob dies gelingt.

EU will spätere Kündigung des Backstops verhindern

Die konservativen Hardliner in Kabinett und Unterhaus würden den Backstop lieber ganz loswerden, weil sie fürchten, aus einer provisorischen Rückversicherung zum Schutz des Karfreitagsfriedens könnte am Ende ein Dauerzustand werden. Den Backstop zu streichen, zeitlich zu befristen oder den Briten ein einseitiges Kündigungsrecht einzuräumen, haben die EU-27 schon ausgeschlossen.

May will Gespräche als konstruktiv bewerten

Zarte Signale einer Annäherung gab es bereits gestern Abend, als die britische Regierungschefin von einer weiteren, rund zweistündigen Stippvisite in Brüssel nach Hause zurückkehrte. "Konstruktiv" seien ihre Gespräche mit Kommissionspräsident Juncker verlaufen, so vermerkte es anschließend das gemeinsame Pressestatement. Außerdem ließen May und Juncker mitteilen, dass sie sich noch vor Ablauf des Monats ein weiteres Mal treffen wollten.

Während die Premierministerin von "Fortschritten" schwärmte und erneut "rechtlich bindende Änderungen" am Abkommen einforderte, gab sich ihr Gesprächspartner Juncker tags darauf eher zugeknöpft. Seine Bemühungen in Sachen Brexit seien darauf ausgerichtet, "das Schlimmste zu vermeiden", so der Luxemburger am Rande eines Termins. Er sei jedoch "nicht sehr optimistisch".

"Koalition der Willigen" oder doch neuer Brexit-Termin?

Kommende Woche, genauer am 27. Februar, will das Parlament in Westminster möglicherweise zum letzten Mal über Mays Brexit-Plan abstimmen. Beobachter halten es für möglich, dass dann eine Art parteiübergreifende "Koalition der Willigen" das Heft des Handelns an sich reißt. Würde die Idee eines Zusatzprotokolls akzeptiert, könnten die Details auf dem regulären EU-Gipfel am 21. und 22. März verabschiedet werden – eine Woche vor dem offiziellen Austrittsdatum. Geht es schief, dürfte der Druck auf alle Beteiligten übermächtig werden, den Brexit-Termin doch noch zu verschieben.