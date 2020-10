Brexit: EU und Großbritannien nähern sich vorsichtig an

Große Streitfragen weiterhin ungeklärt

Die Europäische Union und Großbritannien starten nun in den letzten Anlauf, ein Handelsabkommen zu erzielen. Zuletzt scheiterten die Gespräche vor allem in der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen und in Fragen der Fischerei. Allen voran Frankreich will EU-Fischern auch künftig den Zugang zu britischen Gewässern zusichern – Großbritannien lehnt das strikt ab. Unklar ist auch, welche Institution bei Streitfragen zwischen den beiden Parteien vermitteln soll. Hier will London dem Wunsch der EU nicht nachgeben, das letzte Wort dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu überlassen.

Nach Einschätzungen von EU-Vertretern bleiben noch wenige Wochen für die Ausarbeitung eines Abkommens. Liegt das Dokument vor, muss es zunächst in alle Amtssprachen der Staatengemeinschaft übersetzt werden. In einem sogenannten "legal scrubbing" wird dann jedes Wort juristisch überprüft. Abschließend muss das Handelsabkommen noch ratifiziert werden.

EU: Boris Johnson betreibt taktisches Kalkül

Vorstöße von Premierminister Boris Johnson, der zunächst eine Frist auf Mitte Oktober gesetzt und Großbritannien anschließend am Freitag auf einen harten Brexit eingestimmt hatte, wurden von der EU als taktisches Kalkül gewertet. Kommissionsvize Sefcovic bekräftigte erneut, das Ziel sei weiterhin die Einigung, allerdings "nicht um jeden Preis".

Nach dem Austritt aus der EU am 31. Januar begann für Großbritannien eine Übergangsphase. Bis zum Jahresende bleibt das Land somit Teil der Zollunion und des Binnenmarktes. Der harte Brexit beschreibt den ungeordneten Austritt – sollte dieser Eintreten, gelten die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Zölle und Handelsbeschränkungen wären die direkte Folge, an den Grenzen droht dann Chaos. Beide Seiten stehen nun vor ihrer letzten Chance, genau das abzuwenden. Wirtschaft und Unternehmen bereiten sich derweil auf beide Szenarien vor.