Brexit-Erklärung steht – nun entscheiden die Chefs

Die Spannung steigt, doch die Brüsseler Brexit-Maschine kommt anscheinend nicht aus dem Takt. Drei Tage bevor sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum Sondergipfel versammeln wollen, um mit Premierministerin May das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs zu besiegeln, haben die Unterhändler jetzt auch den zweiten und letzten Teil des Vertrags-Pakets fertiggestellt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter ließ EU-Ratspräsident Donald Tusk wissen, dass man sich auf eine gemeinsame Erklärung verständigt habe. Kurz darauf bestätigte Kommissionssprecher Margaritis Schinas die Einigung:

"Unser Chefunterhändler Michel Barnier hat die Kommissare mit den neuesten Informationen zu den Brexit-Verhandlungen versorgt und zu den jüngsten Entwicklungen, die zur Übereinkunft über eine politische Erklärung geführt haben. Sie betrifft das künftige Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich." Margaritis Schinas, Sprecher der EU-Kommission

May sieht den Volkswillen verwirklicht

Theresa May äußerte sich nach Bekanntwerden der Nachricht zuversichtlich. Ein Abkommen mit der EU sei damit in greifbare Nähe gerückt. Die Vereinbarung setze das Votum des Volkes um, so die Premierministerin. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie werde alles tun, um einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen.

Der Text wartet auf Bestätigung

Nach Angaben von Juncker-Sprecher Schinas wurde der Entwurf des Textes inzwischen an die Regierungen aller 27 Mitgliedsstaaten verschickt. Nicht nur auf technischer, sondern im Prinzip auch schon auf politischer Ebene sei er bereits abgestimmt. Nun liege es in der Hand der EU-Chefs, das Gesamtpaket zu bestätigen.

Die "Sherpas" leisten die Vorarbeit

Rund drei Stunden Zeit hat das Brüsseler Protokoll für den historischen Brexit-Sondergipfel am Sonntag vorgesehen. Beginnen soll das Treffen um halb zehn. Damit bis dahin nichts mehr schief geht, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter heute treffen sich morgen in Brüssel die sogenannten "Sherpas", die europapolitischen Berater der Regierungschefs, um letzte strittige Punkte auszuräumen. Für Deutschland sitzt der erfahrene Diplomat Uwe Corsepius am Tisch.

Für Samstag-Abend um sechs ist ein weiteres Treffen zwischen EU-Kommissionschef Juncker und Premierministerin May geplant. Außerdem kommt der italienische Ministerpräsident Conte zu einem Arbeitsessen.

Ein Angebot für Britanniens Hardliner

Mit der nun vorliegenden Grundsatzerklärung, die sich auf die Zeit nach dem Brexit bezieht, sind die EU und Großbritannien dem Ziel einer geordneten Scheidung ein weiteres wichtiges Stück näher gekommen. Um den Inhalt hatten die Verhandlungsteams beider Seiten in den vergangenen Tagen hart gefeilscht.

Aus anfangs acht Seiten sind inzwischen 26 geworden. Das Dokument soll den bereits vor einer Woche ausformulierten Scheidungsvertrag ergänzen und den Brexit-Hardlinern in Großbritannien die Zustimmung zum Abkommen erleichtern. Es ist rechtlich nicht bindend, bildet aber die Basis und den Rahmen für die im April beginnenden Gespräche über die künftigen Beziehungen. Sollten die länger dauern, könnte die momentan auf 21 Monate ausgelegte Übergangsperiode maximal bis Ende 2022 verlängert werden. So lange bliebe Großbritannien in Binnenmarkt und Zollunion.

Ein Affenfelsen als Stolperstein

Dass der zwischen London und Brüssel eng abgestimmte Brexit-Fahrplan weiter so reibungslos abläuft, wie geplant, ist freilich alles andere als sicher. So ist zum Beispiel der spanisch-britische Streit um Gibraltar noch immer ungelöst. Auch die Frage der Fangrechte französischer oder dänischer Fischer in britischen Gewässern könnte den bevorstehenden Sondergipfel noch platzen lassen. Für Sebastian Dance, Labour-Abgeordneter im EU-Parlament, stehen die wahren Kämpfe in diesem Brexit-Drama noch bevor:

"Wissen Sie was? Das ist alles nichts, verglichen mit dem, was in Großbritannien noch passieren muss. Gesetzt den Fall, der Gipfel gelingt und das Abkommen wird abgenickt. Im Unterhaus gibt es für diesen Deal keine Mehrheit." Sebastian Dance, Labour-Abgeordneter im EU-Parlament