Brexit-Endspiel könnte länger dauern

Am Samstag könnte das britische Parlament über den Scheidungsvertrag abstimmen. Doch je näher diese beiden Termine kommen, desto mehr zeichnet sich ab, dass die Zeit wohl nicht ganz reichen wird.

Dass bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs - übermorgen - ein rechtsverbindliches Papier auf dem Tisch liegt, das man nur noch unterschreiben muss, damit rechnen in Brüssel die Wenigsten. Zwar loben alle Beteiligten die "substanziellen Fortschritte", die die Teams beider Seiten zuletzt gemacht hätten, doch selbst Optimisten halten es inzwischen für eher unwahrscheinlich, dass in Sachen Brexit auf dem bevorstehenden Gipfel eine Entscheidung fällt.

Zollregelung noch ungelöst

EU-Chefunterhändler Barnier jedenfalls, der heute die Europaminister in Luxemburg über den Stand der Dinge informierte, ließ durchblicken, dass er mit den neuen britischen Vorschlägen für eine Vereinbarung noch nicht zufrieden ist. Offen seien zum Beispiel immer noch die künftigen Zollregelungen für die irische Insel. Ebenso die Frage, ob die Verwaltung in Nordirland ein größeres Mitspracherecht für deren Ausgestaltung erhalten soll. Im Detail äußerst komplizierte Sachverhalte, die erst in juristisch wasserdichte verbindliche Texte gegossen werden müssten. Hier, so die Ansage Barniers, müsse sich die britische Seite noch weiter bewegen und bis allerspätestens morgen Nachmittag liefern.

Neuer Gipfel, Deal oder Scheitern - alles ist möglich

Auch ein Vertreter der Bundesregierung äußerte sich mit Blick auf den kommenden Gipfel tendenziell skeptisch. Vor allem machte er deutlich, dass die Staats- und Regierungschefs nicht mit ihrem Kollegen Boris Johnson verhandeln würden. Ausschlaggebend für deren Gespräche und mögliche Beschlüsse sei vielmehr die politische Bewertung, die Unterhändler Barnier ihnen bis dahin gebe.

Sollten aber am Donnerstag zumindest "Eckpunkte" eines neuen Austritts-Abkommens vorliegen, dann könne man eine weitere Verlängerung der Fristen ins Auge fassen. Aus Sicht des Diplomaten spricht vieles dafür, dass nach dem Gipfel zumindest noch "technische Arbeit" geleistet werden muss. Auch ein weiterer Brexit-Sondergipfel, gegen Ende des Monats, sei denkbar.