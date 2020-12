Brexit: Der lange Weg zum Ausstieg

Zwei Tage vor dem Brexit-Referendum im Jahr 2016, bei der letzten großen Veranstaltung dazu, ruft Boris Johnson, der Anführer der Brexit-Kampagne, den vielen tausend Menschen in der Halle zu: "Wenn wir uns für den Ausstieg entscheiden und die Kontrolle zurückgewinnen, dann kann dieser Tag zum Unabhängigkeitstag dieses Landes werden."

Beide Lager liegen zu dieser Zeit nahezu gleichauf. Aber am frühen Freitagmorgen haben Johnson und seine Freunde Gewissheit: Sie haben es geschafft: "Wir sind raus", erklärt der Fernsehmoderator der BBC.

Brexit dauert weit länger als gedacht

Allerdings stellt sich in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren heraus: Das war sehr viel leichter dahin gesagt, als dass es Wirklichkeit geworden wäre. Noch am selben Morgen erklärt Premierminister David Cameron seinen Rücktritt: "Ich bin nicht der richtige, um das Schiff zu seinen neuen Ufern zu steuern", sagt Cameron.

In 10 Downing Street zieht seine Innenministerin ein: Theresa May. Sie hat zwar mit mäßiger Leidenschaft für den Verbleib in der EU geworben, ergreift nun aber umso beherzter ihre Chance.

Theresa May soll den Brexit durchziehen

May hat nur eine hauchdünne Mehrheit im Unterhaus, und die ist nach den Neuwahlen, die sie überraschend im Frühjahr 2017 ansetzt, auch weg. May macht weiter, mit der kleinen nordirischen DUP als Partner, aber sie wird zur Getriebenen der DUP, der Brexit-Hardliner und zuletzt auch von Boris Johnson. Es folgen turbulente Monate, May verliert mehrere Abstimmungen im Parlament, der Brexit-Weg der Briten erscheint zunehmend konfus und richtungslos.

Am Ende findet Theresa May aus der Sackgasse nicht mehr heraus, und so gelangt Boris Johnson im Juli 2019 ans Ziel seiner Träume. Er wird Premierminister, boxt im Unterhaus eine weitere Neuwahl durch und prägt den Slogan: "Get Brexit done!"

Endgültiges Farewell Großbritanniens

Am 31. Januar 2020 hat Johnson es dann tatsächlich geschafft: Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland verlässt die Europäische Union. Jetzt gehe die Sonne auf, meint er, und der Vorhang hebe sich zu einem neuen Kapitel in der großen britischen Geschichte.

Was der Brexit aber nun wirklich bedeutet, das allerdings werden Briten und Europäer erst jetzt richtig merken, nach dem endgültigen Farewell Großbritanniens.