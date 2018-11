Brexit-Deal im Parlament: May kämpft - die Opposition wettert

Zuerst der Rücktritt von Brexit-Minister Dominic Raab, dann die Kündigung von Arbeitsministerin Esther McVey und obendrauf der Rückzug zweier Staatssekretäre: In den eigenen Reihen geschwächt hat sich Premierministerin Theresa May dem Parlament gestellt. Dort verteidigte sie das mit der EU erzielte Schriftstück zum Brexit.

Es sei lediglich ein Entwurf und nicht das finale Abkommen, sagte sie vor den Abgeordneten. Der Brexit erfordere schwierige Entscheidungen von allen. "Weder wir, noch die EU sind völlig glücklich mit den Vereinbarungen zu einer Notfalloption für Irland." Man habe jedoch nur die Wahl, entweder keinen Deal zu riskieren, den Brexit abzublasen oder aber gemeinsam die bestmögliche Vereinbarung zu unterstützen.

May erklärte, ihre Regierung bereite sich weiterhin auf einen Austritt aus der EU ohne Folgeabkommen vor. Großbritannien werde die EU ohne Verzögerungen wie geplant am 29. März 2019 verlassen.

Opposition lehnt Entwurf ab

Oppositions- und Labourchef Jeremy Corbyn bezeichnete das Abkommen als "gewaltiges und schädliches Scheitern". Es überschreite die roten Linien der Regierung und erfülle nicht die Anforderungen der Labour-Partei. "Die Regierung kann diese halbgare Vereinbarung dem Parlament nicht vorlegen."

Der Vizechef der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), Nigel Dodds, warf der Regierungschefin vor, nicht zuzuhören. Den zurückgetretenen Brexit-Minister Raab lobte er für sein "Einstehen für die Einheit des Landes". Die DUP, auf deren Stimmen May im Parlament angewiesen ist, hatte bereits am Mittwoch wegen der Sonderregelungen für Nordirland mit einem Bruch des Bündnisses gedroht.

Derweil werden die Rufe nach einem Misstrauensvotum gegen May lauter. Der führende Brexit-Befürworter der Torys, Jacob Rees-Mogg, sagte, er werde eine solche Abstimmung anstrengen. Zuvor hatte es in Berichten geheißen, dass sich die notwendigen 48 Parlamentarier für ein Misstrauensvotum finden dürften. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor. Nach BBC-Informationen ist die nötige Zahl an Briefen allerdings noch nicht beim zuständigen Komitee eingegangen. May selbst will einem Bericht zufolge am Donnerstag den Chef des Komitees, Graham Brady, treffen. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin daraus hervorgehen, wäre ihre Position bis auf Weiteres gefestigt.

Rücktritte im Kabinett - nach Zustimmung

Das britische Kabinett hatte am Mittwochabend grünes Licht für den von der Premierministerin vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Doch inzwischen steht May parteiintern enorm unter Druck: Vier Kabinettsmitglieder gaben am Tag nach der Entscheidung ihren Posten auf.

Der prominenteste unter den Aussteigern: Brexit-Minister Raab. Mit gutem Gewissen könne er das mit der EU ausgehandelte Abkommen nicht mittragen, teilte er auf Twitter mit. Raab begründete seinen Schritt unter anderem damit, dass er die für Irland getroffene Übereinkunft nicht unterstütze. Die Pläne Mays gefährdeten die Integrität des Vereinigten Königreichs.

Auch Arbeitsministerin schmeißt hin

Nur kurz danach kündigte mit Arbeitsministerin McVey ein weiteres Kabinettsmitglied der Regierungschefin die Gefolgschaft. Auch die Tory-Politikerin erklärte sich auf Twitter: Die Vereinbarung respektiere nicht den Ausgang des Referendums, in dem die Briten mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der EU gestimmt hatten.

Zudem strichen die Staatssekretäre für Nordirland und für den Brexit die Segel - ebenfalls aus Protest gegen den ausgehandelten Deal.

EU-Sondergipfel Ende November

Am Morgen berief EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Sondergipfel mit den EU-Staats- und Regierungschefs für den 25. November ein. Dort soll das Vertragswerk einschließlich einer politischen Erklärung für die künftigen Beziehungen unterzeichnet werden. Letztlich muss neben dem britischen Parlament auch das Europaparlament den Vertrag ratifizieren.