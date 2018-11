Brexit-Deal: EU-27 lehnen Nachverhandlungen ab

"Take it or leave it!" – Friss’ Vogel, oder stirb! So brutal könnte man das Signal Richtung London zusammenfassen. Wenige Tage vor dem wichtigen Brexit-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs ist im EU-Lager der starke Wille spürbar, die auf technischer Ebene erzielte Einigung nicht mehr zu gefährden. Auf die Frage eines Journalisten, ob Korrekturen am Vertragstext noch möglich seien, reagierte Luxemburgs Vertreter Jean Asselborn mit einem ungewohnt patzigen "Nein".

Beim Allgemeinen Rat in Brüssel, der den Brexit-Gipfel am kommenden Sonntag vorbereiten sollte, machte auch Bundesaußenminister Heiko Maas deutlich, dass nun keine Zeit mehr zu verlieren sei. Das, was da nun auf dem Tisch liege, sei ein klassischer Kompromiss, zu dem beide Seiten etwas beigetragen hätten. Er hoffe, dass jetzt auch alle verantwortlich damit umgingen. Die Warnung des Ministers:

"Die Folgen eines ungeregelten Brexit wären unkalkulierbar - auch für die Bürger und Unternehmen in Großbritannien. Daran kann niemand ein Interesse haben." Bundesaußenminister Heiko Maas

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier, der den knapp 600 Seiten dicken Trennungsvertrag in 17 anstrengenden Monaten mit den Briten ausgearbeitet hat, gab sich, wie stets im Ton aufgeräumt und in der Sache unnachgiebig. Auch er bestätigte, dass die EU den Entwurf des Abkommens nicht mehr verändern wolle. Dies sei ein "entscheidender Moment" des Prozesses. Niemand dürfe den erreichten Fortschritt aus den Augen verlieren.

Verhandlungen über den Zeitraum der "Schonfrist"

Lediglich Details, wie die Länge der vorgesehenen Übergangsperiode, müssten noch geklärt werden, erläuterte der Franzose. Hier ist man offenbar bereit, den Briten entgegenzukommen und die Schonfrist notfalls bis Ende 2022 auszudehnen. Damit bliebe mehr Zeit für den Abschluss eines umfassenden Freihandelsabkommens und das Vereinigte Königreich ganze zwei Jahre länger als geplant in Zollunion und Binnenmarkt.

Die Minister der Mitgliedsstaaten hätten das Gesamtpaket geprüft und er sei froh, so Barnier, dass sie es unterstützten.

"Ich bin froh, dass alle Minister dieses Paket unterstützen. Dieser Deal ist fair und ausgeglichen." Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier

Das Abkommen, das damit offiziell die Rückendeckung aller 27 hat, nannte Barnier "im Großen und Ganzen fair und ausgewogen". Denn: Es beziehe die Positionen Großbritanniens mit ein. So habe man Vorkehrung getroffen, eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. Der nun vorliegende Scheidungsvertrag ermögliche einen geordneten Austritt, was im Interesse beider Seiten liege. Und dies wiederum bilde das Fundament einer künftigen "ehrgeizigen Partnerschaft".

Es ist nichts fix, bis alles in Sachen Brexit unterzeichnet ist

Bis dahin ist es freilich noch ein weiter und steiniger Weg. Und ein Scheitern – trotz fertigem Vertragstext – nicht ausgeschlossen. In Brüssel ist die Sorge weiter groß, Premierministerin Theresa May könnte von ihren parteiinternen Widersachern gestürzt werden, bevor es am Sonntag zum Handschlag mit den EU-Partnern und im Dezember zur entscheidenden Abstimmung im Unterhaus kommt.

Um May in ihrer schwierigen Lage zu stützen, sind die EU-Vertreter sichtlich bemüht, kein Öl ins Feuer zu gießen und die tragende Rolle der Regierungschefin in diesem Brexit-Drama gebührend herauszustreichen. So soll es noch im Laufe der Woche ein Zweiertreffen zwischen May und Kommissionspräsident Juncker geben. Luxemburgs Europaminister Asselborn.

"Ich glaube, dass Theresa May Lob für ihre Position verdient, dass dieser Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, der bestmögliche ist. Es gibt keinen besseren für dieses verrückte Brexit." Luxemburgs Europaminister Jean Asselborn

Argumente, die Gegner des Deals doch noch überzeugen könnten, soll die "politische Erklärung" liefern, die dem Scheidungsvertrag beigefügt werden soll und die die Verhandlungsteams derzeit noch ausformulieren.

Freihandelsgebiet im Warenverkehr im Gespräch

In ihr wird das künftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien zumindest in Umrissen skizziert. Bisher ist von dem Dokument nur bekannt, dass es inzwischen gut 14 Seiten umfasst und eine enge Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft in Aussicht stellt. Die Rede ist unter anderem von einem Freihandelsgebiet im Warenverkehr, ohne jegliche Zölle. Dazu kommen Vereinbarungen in den Bereichen Luftverkehr, Energie, Fischerei, Verteidigung und Justiz. Auch diese Ziele wären hinfällig, wenn kein Deal zustande käme.