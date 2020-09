Brexit-Countdown: Ratlose britische Transport-Unternehmen

Trotz Werbekampagne und Regierungs-Website: Viele britische Unternehmen sind unsicher, wie sie sich auf das Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember vorbereiten sollen. Jetzt macht die Regierung Druck.

Geschäftsmodell vieler Transporteure bedroht

David Catt importiert Gemüse nach Großbritannien, seit fast 50 Jahren schon: Gurken, Tomaten, Salate vom Kontinent nach Kent und von dort aus ins ganze Königreich. Er befürchtet Mega-Staus in dieser Grafschaft rund um Dover und tagelange Verzögerungen an der Grenze – "wenn das passiert, kann ich meinen Laden dicht machen", sagt David Catt.

"24 Stunden sind im Leben unserer Produkte eine lange Zeit. Wir haben heute morgen etwas in Holland bestellt, das ist dann morgen früh um 2 Uhr hier, wird gleich verladen und ausgeliefert. Wenn das nicht mehr klappt, dann bricht mein ganzes Geschäft zusammen." David Catt, Spediteur aus Großbritannien

Chaos an der Grenze befürchtet

Die Regierung befürchtet, dass sich nach dem Ende der Brexit-Übergangsperiode bis zu 7.000 Lkw rund um Dover im Wege stehen – und zwar unabhängig davon, ob es noch einen Deal gibt oder nicht. Die meisten Lkw-Fahrer werden einfach nicht die richtigen Papiere dabei haben, sagt Kabinettsminister Michael Gove.

"Unser Szenario geht davon aus, dass nur 50 bis 70 Prozent der großen Firmen und 20 bis 40 Prozent der kleinen bereit sind für die strikten Einfuhrkontrollen der EU. Das könnte bedeuten, dass zwischen 30 und 60 Prozent der Lkw-Fahrer nicht die notwendigen Unterlagen dabei haben, umkehren müssen und die Überfahrt von Dover nach Calais verstopfen." Michael Gove, Britischer Kabinettsminister

Regierung und Spediteure sehen den jeweils anderen in der Pflicht

Wenn sich die Geschäftswelt richtig vorbereitet, lässt sich das vermeiden, fügt Gove noch hinzu – und zieht damit erst recht die Wut der Transportunternehmer auf sich. Es sei die Regierung, die nicht richtig vorbereitet ist, schimpft Rob McKenzie vom Verband der Transportunternehmer.

"Es müssen acht verschiedene IT-Systeme laufen, damit das alles funktioniert. Im Moment testet man aber noch. Das hätte längst alles passieren müssen. Jeder, der mit IT-Systemen arbeitet, weiß, dass das Zeit braucht. Da wartet man nicht bis zur letzten Minute." Rob McKenzie, Verband der Transportunternehmer in Großbritannien

Dutzende Regierungsabteilungen mit bis zu 100 verschiedenen IT-Systemen müssen zusammenfinden, um einen reibungslosen Güterverkehr an der Grenze möglich zu machen. In den ersten Tagen nach Neujahr, einem Freitag, sei es vielleicht noch nicht so schlimm, heißt es in einer Analyse der Regierung, aber danach sei mit steigendem Aufkommen auch mit erheblichen Störungen zu rechnen. Selbst im konservativen Lager gibt es Zweifel, ob die eigene Regierung das Problem noch rechtzeitig in den Griff bekommt. Roger Gale, Tory-Abgeordneter aus Kent, befürchtet: Das ist alles viel zu kompliziert.

"Nehmen wir mal einen Lkw-Fahrer aus Litauen, der mit diesen Systemen zurecht kommen muss und dessen erste Sprache auch nicht grade Englisch ist – der wird im Zweifel auf einem Parkplatz in Kent landen, in meinem Wahlkreis." Roger Gale, Tory-Abgeordneter

Transitpass als Übergangslösung

Die neueste Idee der Regierung ist der Kent-Pass: Eine Erlaubnis für Lkw-Fahrer, überhaupt erst in die Grafschaft Richtung Dover reinfahren zu dürfen, wenn sie vorher allen erforderlichen Bürokram erledigt haben. Aber auch damit wäre dem Lkw-Fahrer aus Litauen nur wenig geholfen. Für Roger Gale, den konservativen Abgeordneten aus Kent, gibt es nur eine Lösung: ein Abkommen. Dazu bedürfe es aber des Kompromisses auf beiden Seiten. Michel Barnier müsse von seinem hohen Ross herunterkommen, sagt Roger Gale, und "in der britischen Regierung auch ein oder zwei Leute..."