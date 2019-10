Brexit-Chaos: Warum Großbritannien auf Neuwahlen zusteuert

Warum ist der Brexit Ende Oktober so gut wie ausgeschlossen?

Das britische Parlament hat Premierminister Boris Johnson in den letzten Tagen eine Serie von Niederlagen zugefügt. Die entscheidende erfolgte am gestrigen "Titanic Tuesday", wie ihn ein britisches Boulevardblatt titulierte. Die Parlamentarier kippten Johnsons Zeitplan. Dieser sah vor, das Gesetz zu Johnsons Brexit-Deal mit der EU in nur drei Tagen durchzupeitschen. Einen Gesetzentwurf, der auf weit über 400 Seiten kommt.

Das Unterhaus verlangt also für die Beratungen wochenlang Zeit - womit klar ist: Die Regierung kann einen Austritt am 31. Oktober nicht mehr erreichen, zumindest keinen geregelten.

Wie reagiert die EU?

Nach der Schlappe setzte Johnson die Brexit-Gesetzgebung aus und erklärte, die EU müsse nun "auf die Bitte des Parlaments nach einer Fristverlängerung" reagieren. Tatsächlich hatte das Unterhaus den Premier schon zuvor gesetzlich dazu verpflichtet, in einem Brief um Aufschub zu bitten. Das tat Johnson auch widerwillig, er verweigerte jedoch die Unterschrift unter dem Schreiben.

Noch am Mittwoch wollen die 27 bleibenden EU-Staaten über die Brexit-Verschiebung beraten. Aus diplomatischen Kreisen in Brüssel hieß es, die Länge der neuen Frist sei noch zu klären. Frankreich plädiert für eine Verlängerung von nur wenigen Tagen. EU-Ratspräsident Donald Tusk empfiehlt den Aufschub, um einen No-Deal-Brexit zu vermeiden. Denn den will ja eigentlich niemand.

Kommen jetzt Neuwahlen in Großbritannien?

Bei seinem Amtsantritt im Juli hatte Johnson erklärt, Großbritannien werde am 31. Oktober aus der EU ausscheiden - "komme, was wolle". Später sagte er noch, er wolle "lieber tot im Graben" liegen, als die Brexit-Verlängerung zu beantragen. Das zeigt: Mit einem neuerlichen Aufschub würde Johnson sein zentrales Versprechen brechen. Um das zu überdecken, könnte er die Flucht nach vorne antreten und Neuwahlen ausrufen.

Justizminister Robert Buckland sagte denn auch der BBC am Mittwoch: "Uns bleibt die Option einer Parlamentswahl. Das scheint mir der einzige Weg aus der Sackgasse zu sein." Johnson und seine Torys hoffen, den Brexit nach einer Neuwahl ohne Rücksicht auf andere Parteien durchsetzen zu können. In der Tat sind die Umfragewerte für die Konservativen gestiegen, seit Johnson die Partei und die Regierung führt. Vertreter mehrerer Oppositionsparteien signalisierten am Mittwoch grundsätzlich Bereitschaft, einer Neuwahl zuzustimmen.

Was wären die Alternativen?

Neben einer Neuwahl im Dezember wäre ein No-Deal-Brexit mit unabsehbaren Folgen eine weitere Option. Unklar ist aber, ob ein solcher Schritt vor britischen Gerichten Bestand haben würde, sollte Johnson ihn tatsächlich wagen, um sein Versprechen eines Austritts zum 31. Oktober doch noch einzuhalten. Schließlich hatte das Parlament diesem Schritt einen Riegel vorgeschoben.

Bleibt die Möglichkeit, dass Johnson im Amt weitermacht - in der Hoffnung, sich mit dem Unterhaus zu einigen und seinen Deal doch noch zeitnah durchzubringen. Tatsächlich ist er im Unterhaus schon weiter gekommen als seine Vorgängerin Theresa May. Vor der Ablehnung des Zeitplans stimmten die Abgeordneten nämlich im Grundsatz Johnsons neu verhandeltem Ausstiegsvertrag mit der EU zu.

Zweifellos ein Erfolg für den Premier, aber wohl nicht der erhoffte Meilenstein. Denn im weiteren Gesetzgebungsprozess könnten die Abgeordneten den Deal mit Zusatzanträgen wieder zerpflücken. Die oppositionelle Labour-Partei fordert etwa, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU und damit eng an die Staatengemeinschaft angebunden bleibt. Für Johnson wäre das ein No-Go.