Brexit-Chaos: Misstrauensvotum gescheitert - May bleibt im Amt

Ihre historische Niederlage ist gerade einmal 24 Stunden her: Gestern stimmte eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus gegen den von Theresa May mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal. Aber im Amt bleibt die Premierministerin vorerst doch.

Der von der Opposition eingebrachte Misstrauensantrag ist gescheitert. 325 Abgeordnete stimmten für May und ihr Kabinett - 306 dagegen. Labour-Chef Jeremy Corbyn wollte May stürzen. Die "Zombie-Regierung", deren "Frankenstein-Deal" nun offiziell tot sei, solle den Weg frei machen. Pete Wishart, Politiker der Schottischen Nationalpartei, rief in Richtung May: "Um Gottes Willen, Premierministerin, würden Sie bitte einfach gehen?"

Wie geht es weiter im Brexit-Chaos?

Doch mit diesem Votum bleibt May vorerst im Amt, sie konnte zumindest heute die Abgeordneten ihrer Tory-Partei hinter sich sammeln. Wie es nun aber mit dem Brexit weiter geht, ist unklar.

Eine Neuwahl schloss May aus. Das sei "das Schlechteste, was wir machen können", so die Premierministerin. May warnte in diesem Zusammenhang vor Chaos, Stillstand und weiterer Spaltung im Land.

Nach dem gescheiterten Antrag ist nun aber auch Corbyn verstärkt unter Druck. Viele Labour-Politiker wollen, dass er sich hinter die Forderung eines zweiten Brexit-Referendums stellt. Bisher hat Corbyn aber lediglich Nachverhandlungen des Deals mit der EU gefordert. Spitzenpolitiker aus der EU haben dies aber stets abgelehnt.