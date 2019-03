Brexit-Chaos lässt Unternehmer verzweifeln

Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Zurzeit ist nichts so unsicher wie der Brexit. Das treibt Unternehmer wie Hans Schwaiger aus Mammendorf bei München um. Sein Unternehmen "Institut für Physik und Medizin" stellt Monitorsysteme für Kernspintomografen her. Die Produkte werden nicht nur nach Großbritannien verkauft, sondern werden dort auch zertifiziert. Und genau da liegt das Problem, weil die Geräte ohne Zertifizierung zumindest in Europa nicht mehr verkauft werden dürfen.

Geschäftsführer Hans Schwaiger fürchtet vor allem das Szenario eines harten Brexits: den Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen. "Wir würden hier diese Zertifizierung verlieren. Das Zertifikat wird ungültig, und wir hätten dann hier für diesen Fall tatsächlich eine Produktionspause."

Viele Unternehmen schlecht auf Brexit vorbereitet

Viele andere Unternehmen, die auf dem britischen Markt tätig sind, haben sich nicht auf einen Brexit vorbereitet. Die britische Handelskammer in Deutschland (British Chamber of Commerce in Germany) und die Wirtschaftsprüfer von KPMG haben 101 Unternehmen dazu befragt. Ergebnis: Fast die Hälfte (47 Prozent) der befragten Unternehmen ist völlig unvorbereitet und sorgt sich um die Folgen des Brexits.

Die Begründung: Das Gift namens Unsicherheit wirkt. Denn in der Umfrage gaben die Unternehmen an, dass sie derzeit alle Szenarien für wahrscheinlich halten, vom harten Brexit bis hin zu einem zweiten Referendum. KPMG-Mann Andreas Glunz sagt: "Wenn alle Szenarien möglich sind, kann sich ein Unternehmen nicht auf alle Szenarien gleichzeitig vorbereiten. Das ist nahezu unmöglich, gerade auch für den großen deutschen Mittelstand. Da redet man von Zehntausenden von Unternehmen in Deutschland, die das betrifft."

Droht ein Engpass medizinischer Geräte?

Hans Schweiger aus Mammendorf versucht seine Firma vorzubereiten. Die Medizin-Geräte könnte man auch an einem anderen Standort prüfen lassen. Das aber ist kompliziert. Außerdem hat er sich in den letzten Monaten auf Kunden konzentriert, bei denen das notwendige CE-Zertifikat keine Rolle spielt. Firmen in Brasilien oder USA zum Beispiel. Doch es droht eine Übergangsphase mit Produktionspause. Das könnte sich dann wiederum auf den europäischen Markt und damit auf Patienten auswirken.

Spahn will Übergangsphase

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Darin warnt er davor, dass es bei einem chaotischen Brexit "spätestens ab Mitte April" auch in Deutschland zu Engpässen bei medizinischen Geräten kommen könnte. Spahn fordert, dass sich Kommission und die anderen Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Krisenplan verständigen. Bei Medizinprodukten, zu denen etwa Herzschrittmacher und Prothesen gehören, entscheidet keine Behörde über die Zulassung. Die Aufgabe liegt in der Hand sogenannter "benannter Stellen". Hersteller dürfen sich die Zulassungsstelle europaweit aussuchen.

Viele haben ihre Medizinprodukte in Großbritannien zugelassen, weil dort das Angebot quantitativ als auch qualitativ gut ist. Bei einem harten Brexit jedoch würden diese Zertifikate in der EU zumindest vorübergehend ungültig. Spahn liebäugelt in dem Brief an die EU-Kommission damit, eine Übergangszeit von zwölf Monaten zu schaffen, in der betroffene Hersteller ihre Produkte unter Auflagen weiter vertreiben dürften.

Hoffen auf einen Deal. Irgendeinen

Hans Schwaiger aus Mammendorf verfolgt viele der ergebnislosen Sitzungen im britischen Parlament. "Das sind reine Machtspiele", sagt der Geschäftsführer aus der Medizintechnikbranche, "diese Machtspiele bedeuten Arbeitsplätze für die gesamte Industrie". Noch hofft er auf einen Austritt mit Abkommen, auf einen Deal. Je länger sich das jedoch hinzieht, desto stärker wirkt das Gift für die Wirtschaft: die Unsicherheit.