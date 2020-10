Brexit: Brüssel und London hoffen auf Handelsabkommen

Plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Nur einen Tag nach der Brexit-Debatte auf dem EU-Gipfel läutete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gemeinsam mit Premierminister Boris Johnson die finale Phase der Verhandlungen ein. Der Konsens nach der Videoschalte am Samstagabend: noch ist nichts verloren, der vielzitierte "Deal", also ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, soll weiter das erklärte Ziel bleiben. Und das obwohl am Freitag die bereits neunte Verhandlungsrunde ohne nennenswerte Ergebnisse beendet wurde. Die Leitlinien für den weiteren Verlauf waren deswegen heute Chefsache. Eine Vereinbarung „als starke Basis für eine strategische Beziehung“ wolle man für die Zukunft weiterhin „wenn irgend möglich“ erreichen, erklärten von der Leyen und Johnson in einem gemeinsamen Statement.

EU und Großbritannien setzen Fristen

Die Zeit drängt, denn selbst im Fall eines Durchbruchs müsste das Abkommen zwischen der EU und Großbritannien von den jeweiligen Parlamenten ratifiziert werden. Boris Johnson hat deswegen eine Frist bis zum 15. Oktober gesetzt – an diesem Tag beginnt das nächste Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die EU erklärte ihrerseits, dass ein "Deal" bis zum 31. Oktober erzielt werden müsse.

Streit über Wettbewerbsbedingungen, Fischerei und Governance

Bis dahin gilt es, den größten Streitpunkt der Verhandlungen auszuräumen: die Forderung der EU nach gleichen Sozial-, Umwelt und Subventionsregeln. In dieser Angleichung der Wettbewerbsbedingungen stocken die Verhandlungen ebenso wie bei der Regelung über den Zugang von EU-Fischern zu britischen Fanggründen.

In ihrer Erklärung drängten Ursula von der Leyen und Boris Johnson zudem auf eine Regelung, wie Konflikte zwischen EU und Großbritannien künftig beigelegt werden, sollte sich eine Seite nicht an die ausgehandelten Verträge halten. Damit ging auch der Appell an die Chefunterhändler Michel Barnier und David Frost einher: beide „müssen intensiv arbeiten, um die Lücken zu überbrücken“.

Maas: Beide Seiten haben herausragendes Interesse an Einigung

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reagierte optimistisch auf die Entwicklungen: „Auf beiden Seiten gibt es herausragende Interessen für ein Abkommen“. Den Grund dafür sieht Maas vor Allem bei den Interessen beider Seiten. Ohne vertragliche Regelungen gäbe es zwar viele Nachteile für Deutschland, Großbritannien hingegen sei noch viel mehr auf ein Abkommen angewiesen. Eine klare Absage erteilte Maas dem kürzlich von den Briten verabschiedeten Binnenmarktgesetz, das Teile der bestehenden Brexit-Vereinbarungen aushebeln würde. Dieser Vorstoß sorgte in Brüssel für Empörung. Neben einem Rechtsbruch sei zudem die gemeinsame Vertrauensbasis schwer beschädigt worden.

Chaos an der Grenze soll abgewendet werden

Großbritannien hat am 31. Januar die Europäische Union verlassen. Seither läuft eine Übergangsphase, in der die Briten weiterhin wie ein Mitglied der Staatengemeinschaft behandelt werden. Diese Frist läuft zum Ende des Jahres aus – dann scheidet das Land auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne ein Abkommen würden künftig die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) greifen – Zölle, Handelsbarrieren und strenge Grenzkontrollen wären die Folge.