Rückt das Brexit-Abkommen doch wieder in die Ferne?

Die jüngsten Vorschläge zum Zoll und andere Kompromisse seien nicht hinnehmbar, sagten Parteichefin Arlene Foster und Fraktionschef Nigel Dodds in der Früh. Man werde aber weiter mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein vernünftiges Abkommen zu erreichen, so die DUP-Spitze.

Nun fällt den nordirischen Unionisten eine Schlüsselrolle zu, was das Ringen um eine Mehrheit für ein Abkommen im britischen Unterhaus angeht. Sie hatten schon einmal ein Brexit-Abkommen abgelehnt, das dann im Unterhaus durchfiel. Zehn Stimmen hat die DUP im Unterhaus. Ohne sie dürfte Premier Boris Johnson kein grünes Licht im Parlament bekommen.

Weitere Verhandlungen am Nachmittag

Noch am Morgen hatten Unterhändler in Brüssel von Fortschritten bei den Verhandlungen berichtet. Und schon gestern hatte es eigentlich danach ausgesehen, als würde man heute in Brüssel alles unter Dach und Fach bringen können. Dabei war schon zu hören, im Falle einer Einigung mit der EU müsse Johnson noch mit der DUP verhandeln, was "nicht einfach" sei.

Klar ist: Wenn Johnson das, was er in Brüssel vorschlägt, daheim nicht durchbringt, hilft auch eine Einigung mit der EU nicht weiter.

Zollkontrollen an der Seegrenze

Am Nachmittag kommen die Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen. Was Johnson dort durchsetzen will, ist eine alte Idee in neuem Gewand: Nordirland soll zwar gemeinsam mit Großbritannien raus aus der EU, die Regeln und Standards des Binnenmarktes sollen aber beibehalten werden. Zollkontrollen in Irland wären demnach ausgeschlossen, sie würden auf die Seegrenze zur britischen Insel verlegt.