Brexit-Abkommen: May wünscht sich Nachverhandlungen

Theresa May will das tun, was die Europäische Union auf keinen Fall möchte: Das Ausstiegsabkommen nachverhandeln. Am Donnerstag wird es einen Brexit-Gipfel geben, der am Rande des regulären EU-Gipfels in Brüssel stattfindet. Dort wird May die anderen 27 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der EU-Kommission treffen. "Ich werde mit ihnen über die klaren Bedenken diskutieren, die das britische Unterhaus zum Ausdruck gebracht hat", sagte May vor Abgeordneten in London.

EU will Abkommen nicht nachverhandeln

Um die Mehrheit im britischen Unterhaus für das Brexit-Abkommen doch noch zu gewinnen, kündigte May an, weitere Zusicherungen aus Brüssel bekommen zu wollen, was den sogenannten "Backstop" betrifft, also die Vereinbarungen rund um die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland.

Doch genau das ist es, was die EU-Kommission nicht möchte – neue Zusicherungen machen. Seit etwa zwei Jahren verhandeln Vertreter der EU und Großbritanniens über das Brexit-Abkommen. Beim Sondergipfel Ende November in Brüssel stimmten alle 28 Staats- und Regierungschefs für die Vereinbarung. Wir werden den Deal, der auf dem Tisch liegt, nicht nachverhandeln, machte die Sprecherin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker klar.

Tusk gibt sich gesprächsbereit

Auch Ratspräsident Donald Tusk, der Gastgeber des EU-Gipfels, sagte, es werde keine Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen geben. Allerdings sei die EU bereit zu Gesprächen darüber, "wie die britische Ratifizierung erleichtert werden könne". Einzelheiten nannte Tusk nicht.

Abstimmung vertagt

Gestern hatte Premierministerin May die für heute Abend geplante Abstimmung im britischen Parlament abgesagt. May hätte dabei eine herbe Niederlage erlitten, weil die meisten Abgeordneten des Unterhauses gegen ihren Brexit-Vertrag sind. Diese Niederlage hätte sie das Amt kosten können. Wir vertagen die Abstimmung, um das Unterhaus zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu spalten, begründete May ihre Entscheidung.

May spielt auf Zeit

Theresa May hat jetzt erst einmal Zeit gewonnen, sagt der deutsch-britische Europaabgeordnete David McAllister von der CDU: "Sie wird versuchen, am Donnerstag nochmals die Verhandlungen aufzumachen. Nach meiner Einschätzung wird sie damit definitiv nicht durchkommen. Und dann muss sie spätestens Mitte Januar eine endgültige Entscheidung im britischen Parlament treffen."

Um Probleme erst einmal beiseite zu schieben – also das Brexit-Abkommen nicht durchrauschen zu lassen und ihren eigenen Job zu retten, hat Theresa May, wie man auf Englisch so schön sagt, die Dose einige Meter weiter die Straße herunter getreten. Nach Weihnachten und Silvester – so könnte der Plan sein – steigt dann der Druck, eine Lösung zu finden. Denn Ende März will Großbritannien aus der Europäischen Union austreten.

EU muss die Nerven behalten

Bei einer so instabilen politischen Lage steigt aber auch die Gefahr, dass Großbritannien ohne Abkommen aus der EU herausbricht. Das Wichtigste für die Europäische Union ist jetzt, die Nerven und die Einheit zu behalten, meint der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen: "Wir dürfen uns nicht auf den letzten Metern in der Brexit-Verhandlung aufspalten und auseinander dividieren lassen."

Die nächste Probe für starke Nerven und europäische Einheit steht übermorgen an – wenn alle Staats- und Regierungschefs zum Brexit- und Weihnachtsgipfel nach Brüssel kommen.