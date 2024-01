Brennerbasistunnel: Ein "Meilenstein" in Reichweite

Brennerbasistunnel: Bedarf und Chancen

Der Tunnel sei "eines der dringendsten und notwendigsten Projekte unserer Zeit, denn er wird nicht nur die Anrainer der Brennerautobahn entlasten, sondern auch einen massiven Beitrag zur Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene leisten", schrieb der Deutsche Botschafter in Österreich, Vito Cecere, am Montag nach einem Baustellenbesuch auf der Plattform X, vormals Twitter. Tirols Landesverkehrsminister René Zumtobel mahnte, dass bis zur Eröffnung des längsten Eisenbahntunnels der Welt die Schiene gegenüber der Straße noch attraktiver werden müsse, "um dieses monumentale Bauwerk vom ersten Tag an voll ausnutzen zu können".

Probleme in Bayern

Während in Tirol die Bohrmaschinen dröhnen und die Bagger für den neuen Nordzulauf arbeiten, wird auf bayerischer Seite weiterhin um den Verlauf der Trasse gerungen. Insbesondere in der Nähe von Rosenheim haben sich Bürgerinitiativen gebildet, die entschieden gegen einen Neubau des Tunnels sind. Sie sind der Meinung, dass eine Modernisierung der bestehenden Strecke ausreicht, um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Im Januar haben sie ein alternatives Konzept vorgelegt, das sie als schneller, kostengünstiger und nachhaltiger betrachten.

Mit Informationen von dpa