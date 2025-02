(Symbolbild) Am Sonntagvormittag wird ein Abschnitt der Brennerautobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein.

(Symbolbild) Am Sonntagvormittag wird ein Abschnitt der Brennerautobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein.

Brennerautobahn wegen Bombenentschärfung am Sonntag gesperrt

Am Sonntagvormittag steht der Verkehr auf der Brennerautobahn still: Wegen der Entschärfung einer Bombe wird die A22 zwischen den Mautstellen Brixen/Vahrn und Klausen/Gröden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch der Zugverkehr ist betroffen.