Bremst die CSU den Klimaschutz?

War es ein Missverständnis? Oder ein bewusst gesetzter Spin, also der Dreh eines Ereignisses im Interesse des Erzählers? Um genau 7:57 Uhr schien die CSU für kurze Zeit zum fiesen Klimabremser zu werden. Die Partei habe die Befassung des Klimaschutzpakets im Bundeskabinett "vorläufig gestoppt", meldet die Nachrichtenagentur dpa. Und zwar "nach Rücksprache mit CSU-Chef Markus Söder". Wie bitte? Der Bäume-umarmende Söder, der den Klimaschutz im Grundgesetz verankern will, zieht mal eben in München die Handbremse – und verzögert den Klimaschutz in Deutschland?

CSU als Bremser?

So ist es nicht. Fakt ist, dass das Bundeskabinett sich heute zwar mit dem Klimaschutz befassen wollte. Aber nicht mit dem eigentlichen Klimaprogramm, sondern nur mit den finanziellen Fragen. Auf der Tagesordnung stand der Ergänzungshaushalt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Demnach sollen in den nächsten Jahren 54,4 Milliarden Euro in den Klimaschutz fließen, genauer: in die Förderung der Elektromobilität, die energetische Gebäudesanierung und in Maßnahmen, die den CO2-Ausstieg sozial abfedern, etwa eine höhere Pendlerpauschale und billigere Bahntickets.

Geldquelle Klimafonds

Zugleich sollte sich das Kabinett mit der Frage befassen, woher diese Milliarden kommen sollen. Nämlich vor allem aus dem Energie- und Klimafonds. In diesen Fonds fließen die Einnahmen aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten, also jetzt schon die Einnahmen im Energie- und Industriebereich. Ab 2021 folgt dann der Gebäude- und Verkehrsbereich. Dieser Haushaltsplan stand auf der Tagesordnung, und ihn hat das Kabinett auch beschlossen. Finanzminister Scholz spricht von einem "soliden finanziellen Fundament für das Klimaschutzpaket".

Wie viel Zeit fürs Klimaprogramm?

Das alles hat aber nichts zu tun mit dem eigentlichen Klimaprogramm der Regierung. Dessen Eckpunkte hatte die Koalitionsspitze nach einer denkwürdigen Nachtsitzung am 21. September vereinbart, anschließend stimmte das Klimakabinett diesen Eckpunkten zu. Auf 22 Seiten schreibt die Koalitionsspitze dort auf, wie Deutschland bis 2030 ganze 55 Prozent Kohlendioxid weniger ausstoßen soll als im Jahr 1990.

10 Euro pro Tonne CO2

Kern ist die Ausdehnung des Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten auf den Verkehrs- und Gebäudebereich. Das Papier beschreibt, wie viel Geld man ab 2021 zahlen soll für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid. Nämlich zunächst zehn Euro, anschließend Jahr für Jahr mehr. Außerdem enthält das Papier zahlreiche Einzelmaßnahmen zum Klimaschutz wie den Ausbau der Ladesäulen für E-Autos sowie Maßnahmen, die den Abschied vom Kohlendioxid sozial verträglich machen sollen, etwa die Erhöhung der Pendlerpauschale.

Von Eckpunkten zum Programm

Wie gesagt, alles nur Eckpunkte. Als nächstes muss das Bundesumweltministerium daraus ein detailliertes Programm basteln, das wiederum seinerseits vom Kabinett beschlossen werden muss. Zwar wurde das Programm heute früh tatsächlich fertig. Aber früh genug fürs Kabinett?

200 Seiten in drei Stunden?

"Das Klimapaket des Bundesumweltministeriums wurde in seiner letzten Version heute um 6:30 Uhr den Ressorts zugeleitet", sagt Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Drei Stunden später versammelten sich Kanzlerin und Minister zur Kabinettssitzung. Hätte man die 200 Seiten zum Klimaschutz bis 9:30 Uhr lesen können? Was ja nicht heißt: überfliegen, sondern genau abklopfen. "Da geht's nicht um Bremsen, sondern um Prüfen", sagt Andreas Scheuer. Der CSU-Verkehrsminister muss mit seinem Ressort einen wesentlichen Teil zum Klimaprogramm beitragen. Fast 30 Seiten des Papiers betreffen direkt seinen Bereich. Zahlreiche weitere verkehrsrelevante Maßnahmen verteilen sich auf die anderen 170 Seiten.

Detailfreudiger Dobrindt

Auf der Tagesordnung des Kabinetts stand das Klimaprogramm des Umweltministeriums jedenfalls nicht. Natürlich hätte man es kurzerhand daraufsetzen können. Das wäre im Interesse von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) gewesen. Aber dazu war die CSU nicht bereit. "Jetzt muss man sich die Details genau anschauen", sagt Landesgruppenchef Dobrindt.

Eine Woche später

Wie viel Eile ist nun geboten beim Klimaschutz? Es geht um eine Woche. Kommenden Mittwoch soll das Programm im Kabinett beschlossen werden.