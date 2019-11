vor 34 Minuten

Breaking Bad: Haben Chemiedozenten Crystal Meth hergestellt?

"Breaking Bad" reloaded? In den USA sollen zwei Chemieprofessoren an ihrer Hochschule die Droge Crystal Meth hergestellt haben. Der Fall erinnert an die Serie "Breaking Bad", in der ein Chemielehrer nach seiner Krebsdiagnose Crystal Meth produziert.