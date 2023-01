Scholz bei Lula: Brasilien liefert keine Munition an Ukraine

Auf der letzten Station seiner dreitägigen Lateinamerika-Reise konnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch Brasilien nicht für mehr Unterstützung für die Ukraine gewinnen. Der neue brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sprach sich gegenüber Scholz (SPD) für Friedenshandlungen zwischen Russland und der Ukraine aus. Einer von Deutschland gewünschten Munitionslieferung für den von der Ukraine eingesetzten Flugabwehrpanzer Gepard erteilte er eine klare Absage.

Brasiliens Präsident bietet sich als Vermittler an

"Brasilien ist ein Land des Friedens. Und deswegen will Brasilien keinerlei Beteiligung an diesem Krieg - auch nicht indirekt", sagte Lula auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in Brasilia zur Begründung. Stattdessen sei es notwendig, "eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug ist und respektiert wird, und sich mit den beiden an einem Verhandlungstisch zusammensetzt." Als mögliche Vermittler nannte Lula Brasilien und China.

Sowohl die Ukraine als auch Russland hatten zuletzt allerdings Friedensverhandlungen abgelehnt: Kiew will von Verhandlungen nichts wissen, solange die russischen Truppen sich nicht vollständig von ukrainischen Gebiet zurückgezogen haben - inklusive der Krim. Die russische Führung hatte nach der Ankündigung Deutschlands und anderer westlicher Staaten, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, zuletzt ebenfalls Friedensverhandlungen eine Absage erteilt.

Keine Munition für den Gepard

Eine von deutscher Seite schon im April 2022 ins Spiel gebrachte Herstellung von Munition in Brasilien für den von Deutschland an die Ukraine gelieferten Flakpanzer Gepard lehnte Lula rundheraus ab. Brasilien werde keine Munition liefern, erklärte der Präsident gegenüber den Deutschen, die gehofft hatten, dass Brasilien Lieferprobleme überbrücken könnte, die zumindest bestehen werden, bis eine neue Fabrik des Rüstungsunternehmens Rheinmetall für die Herstellung dieser Munition in Niedersachsen die Produktion aufnimmt. Die Fertigung soll dort erst im Juni beginnen.

Lula sieht Selenskyj weiter als mitschuldig am Krieg

Lula erneuerte beim Treffen mit dem deutschen Kanzler seine Auffassung, dass die Regierung in Kiew mitverantwortlich für den russischen Angriffskrieg sei. "Ich glaube, Russland hat den klassischen Fehler begangen, in das Territorium eines anderen Landes einzudringen", sagte er: "Aber ich denke immer noch: 'Wenn einer nicht will, streiten zwei nicht.'"

Bereits im Mai 2022 hatte Lula in einem Interview mit dem "Time"-Magazin über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt: "Dieser Typ ist für den Krieg genauso verantwortlich wie Putin." In einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung verurteilten Scholz und Lula allerdings gemeinsam den russischen Angriff auf die Ukraine.

Komplimente für Brasiliens Rückkehr "auf die Weltbühne"

Zu mehr Unterstützung für die Haltung des Westens im Ukraine-Konflikt konnte Scholz seinen Gastgeber trotz aller Freundlichkeiten nicht bewegen. Scholz sagte, er wolle "ein neues Kapitel" in den Beziehungen zum größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas aufschlagen. Er freue sich, dass Brasilien nach der Ära Bolsonaro "zurück auf der Weltbühne ist", sagte Scholz: "Ihr habt gefehlt, lieber Lula."

Er freue sich nun auf eine gute und lange Zusammenarbeit, betonte Scholz. Lula umarmte ihn nach diesen Worten spontan. Mit dieser Zusammenarbeit ist zum einen deutsche Unterstützung für Brasiliens Kampf um die Demokratie gemeint, die Scholz dem Präsidenten nach den Angriffen auf Regierungsinstitutionen in Brasilia am 8. Januar dieses Jahres zusicherte. "Demokratinnen und Demokraten müssen eng zusammenstehen", sagte er.

Zeit für Flexibilität bei den Handelsbeziehungen

Scholz versprach zudem Hilfe Deutschlands bei der Reduzierung der Abholzung des Regenwaldes, die Lula versprochen hat. 200 Millionen Euro will die Bundesrepublik in brasilianische Umweltprojekte investieren. Vor allem aber wollen beide Seiten auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der EU voranbringen. Der brasilianische Präsident will beim beiderseitigen Freihandelsabkommen einen raschen Abschluss erzielen. "Wir werden mit Argentinien sehr hart arbeiten, um dieses Abkommen bis zum Ende des ersten Semesters abzuschließen", sagte Lula.

"Wir werden versuchen, den Europäern zu zeigen, wie flexibel wir sind. Und wir wollen, dass die Europäer uns zeigen, wie flexibel sie sind", sagte Lula, Scholz betonte das Interesse beider Weltregionen an dem Abkommen. "Beide wollen einen schnellen Fortschritt in dieser Sache", sagte auch er. Fortschritte wären hier in der Tat überfällig, die EU verhandelt mit dem Mercosur schon seit 1999 über ein Abkommen. 2019 wurde ein Durchbruch erzielt, es hakte bisher aber immer noch - vor allem beim Schutz des Amazonaswaldes