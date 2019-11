08.11.2019, 22:38 Uhr

Brasiliens Ex-Präsident Lula muss aus Haft entlassen werden

Das Oberste Gericht hatte am Donnerstag den Weg geebnet. Nun setzte ein Gericht den Schritt um und ordnete die vorläufige Freilassung des früheren Präsidenten Lula da Silva an, der wegen Korruption in Haft sitzt.