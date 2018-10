Brasilien wählt - Scharfer Rechtsruck befürchtet

In Brasilien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Umfragen sehen in der ersten Wahlrunde den Rechtsaußen-Kandidaten Bolsonaro vorn. Hochrechnungen gehen davon aus, dass er 35 Prozent der Stimmen auf ihn entfallen könnten. Auf Platz zwei liegt der linke Bewerber Haddad mit 22 Prozent. Haddad tritt anstelle des früheren Präsidenten Lula da Silva an, der in Haft ist und nicht antreten darf. Die übrigen Kandidaten, darunter der Favorit der Finanzmärkte, Alckmin, dürften kaum Chancen haben, in die Stichwahl am 28. Oktober zu kommen.

Bolsonaro liegt bei Umfragen vorn

"Wir wollen Bolsonaro als Präsident Brasiliens!" - Und auch wenn es vor wenigen Wochen noch undenkbar schien: Dieser Wunsch der Anhänger von Jair Bolsonaro könnte sich tatsächlich erfüllen. Wenn die Umfragen nicht völlig daneben liegen ist Bolsonaro der Sieg im ersten Wahlgang kaum noch zu nehmen. Ein Politiker, der vor allem durch Hetze gegen Frauen, gegen Schwarze und Schwule bekannt geworden ist. Ein Politiker, der die Militärdiktatur verherrlicht. Und ein Politiker, der im Wahlkampf praktisch nicht präsent war, weil er Anfang September von einem geistig verwirrten Mann niedergestochen wurde. Erst zwei Tage vor der Wahl gab Bolsonaro sein erstes Interview seit er das Krankenhaus verlassen hat.

Bin ich denn etwa wirklich so böse, dass ich den Frauen, Schwarzen und den Leuten aus dem Nordosten Böses will? Dass ich den Armen die Sozialprogramme wegnehme? Nein, das ist alles gelogen, weil sie mich nicht korrupt nennen können. Ich habe stets die Korruption bekämpft und unsere Einheit verteidigt. Jair Messias Bolsonaro, Social Liberal Party

Bolsonaro könnte der nächste Präsident Brasiliens werden

Sein politisches Programm bleibt auch nach diesem Interview ziemlich unklar. Konkret fordert er eine weitgehende Freigabe von Schusswaffen und konservative Familienwerte. Vor allem verspricht Bolsonaro, nur er könne verhindern, dass die linke Arbeiterpartei, die PT wieder an die Macht kommt.

Wir sollten von Venezuela Abstand halten, wir sollten dem Soziaslismus und Kommunismus in den Hintern treten. In unserem Brasilien sollten wir diese Ideologien nicht zulassen. Das wäre das Ende des Vaterlands wenn die PT es schafft, wieder an die Macht zu kommen. Jair Messias Bolsonaro, Social Liberal Party

Rechtspopulist erfährt große Unterstützung

Und er hat einflussreiche Unterstützer. Zum einen hat sich die mächtige Lobby der Agrarindustrie hinter ihn gestellt, zum anderen unterstützen ihn die erzkonservativen Pfingstkirchen, die in Brasilien inzwischen fast ein Drittel der Bevölkerung erreichen. Auch bei seinem ersten Fernsehauftritt sitzt ein evangelikaler Pastor neben Bolsonaro.

"Brasilien über alles und Gott über allen!" - das ist ihr Schlachtruf. Gegen diesen Appell an das Bauchgefühl vieler Wähler haben die anderen Kandidaten kein Rezept gefunden. Ihre Debatten blieben langweilig, gegen Bolsonaro wirkten sie blass und verzagt. Was auch daran liegt, dass Bolsonaro der Konfrontation in den Debatten aus dem Weg ging, mit Verweis auf seine Verletzung. Das werfen ihm seine Gegner vor.

Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass ihm demokratische Kultur fehlt und dass Bolsonaro ein Faschist ist. Ciro Gomes, Partido Democrático Trabalhista

Gegenkandidaten verstricken sich in Selbstzerfleischung

Das Dilemma der Linken in Brasilien ist wieder einmal ihre Spaltung. Ciro Gomes wollte die Strategie der Arbeiterpartei nicht mittragen. Der immer noch enorm populäre, aber in Haft sitzende Ex-Präsident Lula da Silva, hat zu lange stur auf seiner Kandidatur beharrt. Erst in allerletzter Sekunde hat er mit Fernando Haddad einen Ersatz-Kandidaten benannt. Haddad hatte so keine Chance mehr, ein eigenes Profil aufzubauen und kann nur als Lulas Ersatzmann auftreten. Und erst jetzt, kurz vor der Wahl, greift er seinen Gegner Bolsonaro verbal an:

Seine Kampagne ist inhaltsleer. Er selbst ist inhaltsleer. Er hat 30 Jahre lang nichts für Brasilien getan, was soll er jetzt bewirken? Fernando Haddad, Partido dos Trabalhadores

Und auch Marina Silva, die für ein links-grünes Bündnis antritt, wendet sich jetzt deutlich gegen Bolsonaro.

Die Leute sollten nicht wegen ihrer Wut oder wegen ihrer Angst wählen, sie sollten wählen, weil sie Hoffnung haben. Marina Silva, Rede Sustentabilidade

Doch genau diese Hoffnung haben viele Brasilianer verloren, angesichts einer immer noch lahmenden Wirtschaft und angesichts der Korruptionsskandale, die, angefangen bei Lula da Silva, praktisch die gesamte politische Klasse in den Abgrund gerissen haben.

Die letzten Umfragen sehen Bolsonaro bei 35 Prozent der Stimmen als haushohen Wahlsieger im ersten Wahlgang. Fernando Haddad kommt als Zweitplatzierter nur auf 22 Prozent. Doch erstmals in diesem Wahlkampf scheint sogar ein Sieg Bolsonaros im zweiten Wahlgang denkbar. Viel dürfte davon abhängen, welche Wahlempfehlung die unterlegenen Kandidaten nach der ersten Runde abgeben.

Ivo Marusczyk, ARD Brasilien