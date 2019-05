27.05.2019, 12:59 Uhr

Brasilien: Mindestens 15 Häftlinge bei Gefängnis-Unruhen getötet

Bei Kämpfen in einem Gefängnis in Manaus in Brasilien kamen am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben. Nach Medienberichten seien die Häftlinge während der Besuchszeit unter anderem mit selbstgebastelten Stichwaffen übereinander hergefallen.