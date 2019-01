Brasilien: Kaum mehr Hoffnung auf Überlebende nach Dammbruch

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien bergen die Einsatzkräfte immer mehr Leichen aus den Schlammmassen. Unter Lebensgefahr haben sie am Montag die Suche nach den Opfern im Südosten des Landes fortgesetzt. Allerdings wurde schon tags zuvor kein Lebender mehr geborgen.

Häuser bis zum Dach im Schlamm versunken

Der Damm hielt Abraum von der Eisenerzförderung auf einem Berg bei der Stadt Brumadinho zurück, einen rotbraunen Schlamm. Nach dem Dammbruch versanken Gebäude bis zu den Dächern in der Masse, manche Stellen sind mit einer bis zu acht Meter tiefen Schlammschicht bedeckt.

Gefährlicher Sumpf

Die Retter kommen nur langsam voran. Sie versuchen Zugänge zu den verschütteten Häuser zu graben. Dabei müssen sie darauf achten, auch wenn der Schlamm langsam trocknet, nicht selbst in dem Sumpf zu versinken. Außerdem entdeckten sie einen verschütteten Bus. Ob und wie viele Menschen in dem Fahrzeug saßen, ist noch unklar. Unterstützt werden die lokalen Rettungskräfte von 136 israelischen Soldaten, die an die Unglücksstelle gereist waren. Sie brachten unter anderem Geräte zur Ortung von Handysignalen im Schlamm mit.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft leitete unterdessen eine Untersuchung ein, um die Verantwortlichen für das Unglück zu ermitteln. Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale steht zudem in der Kritik, weil es bei dem Dammbruch nach Angaben von Anwohnern keinen Sirenenalarm gab.

Firmenvermögen eingefroren

Das Umweltministerium kündigte eine Strafe in Höhe von 250 Millionen Reais (58 Mio Euro) gegen den Konzern an. Insgesamt blockierte die brasilianische Justiz Vermögenswerte von Vale in der Gesamthöhe von umgerechnet 2,6 Milliarden Euro, um die Finanzierung der Aufräumarbeiten und Schadensersatzzahlungen abzusichern.

2015 gab es in Minas Gerais schon ein ähnliches Unglück. Bei der "Tragödie von Mariana" kam es in einem Eisenerzbergwerk zu einem Dammbruch an einem Rückhaltebecken. Seinerzeit kamen 19 Menschen ums Leben.