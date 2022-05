Brasilien: Ermittlungsverfahren gegen VW wegen Sklavenarbeit

Dem Volkswagenkonzern droht Medienberichten zufolge in Brasilien ein neues Ermittlungsverfahren wegen Sklavenarbeit. Das berichten NDR, SWR und "Süddeutsche Zeitung" (Sonntag). Demnach gibt es gegen den brasilianischen VW-Tochterkonzern hunderte Vorwürfe von Sklavenarbeit, Menschenhandel und systematischen Menschenrechtsverletzungen.

Vorwurf: Ausbeutung von Leiharbeitern in 70er- und 80er-Jahren

Diese seien auf der Farm des Autobauers Companhia Vale do Rio Cristalino am Rande des Amazonasbeckens zwischen 1974 und 1986 geschehen, so die Vorwürfe. Die Opfer sollen zumeist Leiharbeiter gewesen sein, die für Rodungsarbeiten beschäftigt wurden. Die vorgeworfenen Rechtsverletzungen seien "wohl mit Wissen des VW-Vorstands in Wolfsburg" geschehen, so der Bericht.

VW muss vor Arbeitsgericht in Brasilien Stellung beziehen

Die brasilianischen Ermittlungsbehörden hätten Volkswagen Brasilien in einer amtlichen Zustellung vom 19. Mai 2022 offiziell über das Verfahren in Kenntnis gesetzt. Das Unternehmen müsse nun bei einer Anhörung am 14. Juni vor dem Arbeitsgericht in der Hauptstadt Brasília Stellung zu den Vorwürfen beziehen. Das Unternehmen betont, man nehme die Vorwürfe sehr ernst. Mit Verweis auf das mögliche juristische Verfahren in Brasilien wolle der Konzern sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.