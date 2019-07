Brasilien: Blutbad bei Bandenkämpfen in Gefängnis

Heftige Kämpfe zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Brasilien haben zum Tod Dutzender Häftlinge geführt. Bei den Auseinandersetzungen in der Haftanstalt von Altamira im Bundesstaat Para im Norden des Landes seien 57 Menschen getötet worden, teilte die regionale Strafvollzugsbehörde am Montag mit. 16 Opfer seien enthauptet worden.

Gefängnisrevolte mit Feuer und Stichwaffen

Nach Angaben des Behördenvertreters hatten Mitglieder einer Bande am Morgen einen Trakt im Gefängnis von Altamira gestürmt und in Brand gesetzt, in dem Angehörige einer anderen Gang untergebracht waren. 41 Menschen erstickten. Zwischenzeitlich wurden zwei Wärter als Geiseln genommen, sie kamen aber rasch wieder frei. Erst am Mittag war die Lage wieder unter Kontrolle. Bei den Kämpfen wurden demnach keine Schusswaffen eingesetzt, dafür aber improvisierte Stichwaffen.

Grausige Videoaufnahmen des Massakers im Internet

Im Internet kursierten Aufnahmen des Vorfalls. Ein Video zeigte sechs abgetrennte Köpfe von Häftlingen, die an einer Gefängnismauer liegen. Ein Häftling beginnt dann, einen der Köpfe mit dem Fuß zu treten wie einen Fußball. Auf einem anderen Video waren verkohlte Leichen auf einem Gefängnisdach sowie mit eine Art Macheten bewaffnete Häftlinge zu sehen. Mehrere Leichen konnten wegen der Hitze in dem Gefängnistrakt auch nach Stunden nicht geborgen werden.

Anführer sollen in andere Gefängnisse verlegt werden

In der Haftanstalt waren nach Behördenangaben 311 Häftlinge untergebracht, ausgelegt ist sie Berichten zufolge nur für 200 Insassen. Nach Angaben des Innenministeriums sollen die Anführer der Auseinandersetzungen nun in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt werden.

Brasilianische Haftanstalten massiv überfüllt

Die Gefängnisse des größten Landes in Südamerika sind extrem überbelegt. Derzeit sitzen rund 708 000 Häftlinge in den Haftanstalten mit einer Gesamtkapazität für nur etwa 416 000 Insassen. Brasilien ist nach den USA und China das Land mit der höchsten Zahl an Gefangenen weltweit.

Bandenkämpfe werden in Gefängnissen fortgeführt

Viele Strafanstalten in Brasilien werden von Gangs kontrolliert. Immer wieder kommt es auch hinter Gittern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Zahlreiche inhaftierte Gangbosse steuern die Geschäfte ihrer kriminellen Organisationen aus dem Gefängnis heraus. Erst im Mai wurden bei Kämpfen in einer Haftanstalt im Bundesstaat Amazonas 55 Menschen getötet.