27.01.2019, 13:26 Uhr

Brasilien: Am Bergwerk droht ein weiterer Dammbruch

In Brasilien droht offenbar ein weiterer Staudamm-Bruch. Der Betreiber der Eisenerz-Mine in Brumadinho, wo es bereits am Freitag einen Dammbruch gab, meldet steigende Wasserpegel und löste Alarm aus. Die Feuerwehr räumte angrenzende Siedlungen.