Brantner (Grüne) sieht "Möglichkeiten" für Koalition mit FDP

Auf dem Weg zu einer möglichen Koalition haben sich die Spitzen von Grünen und FDP gestern Abend zu einem ersten Vorgespräch getroffen. In Berlin kamen die beiden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck mit FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing zusammen. Details wurden danach nicht genannt.

Informelle Treffen von Grünen und FDP

Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) ist Teil einer Gruppe aus Grünen- und FDP-Abgeordneten, die sich schon in den vergangenen Jahren in einem informellen Rahmen immer wieder getroffen haben.

Man habe während der am Ende gescheiterten Jamaika-Verhandlungen 2017 gemerkt, dass man sich "nicht wirklich kannte und gegenseitig durchaus viele Vorurteile pflegte", so Brantner im radioWelt-Interview auf Bayern 2. Es sei klar gewesen, dass es auch künftig immer wieder zu Dreier-Koalitionen kommen könne. Die Treffen hätten durchaus geholfen, dass man besser verstehen könne, "was die Motivationen sind für andere Positionierungen und dass man dadurch auch besser sehen kann, wo es Möglichkeiten gibt, zusammenzukommen."

Warnung vor Koalition der kleinsten gemeinsamen Nenner

Die Verantwortung sei auch jetzt nach den aktuellen Bundestagswahlen, "dass man nicht immer nur Koalitionen der kleinsten gemeinsamen Nenner hat, die sich gegenseitig blockieren und meistens sehr teuer sind, ohne das Land zusammenzubringen." Man müsse vielmehr gemeinsam das Land voranbringen, modernisieren und entbürokratisieren. "Ein gemeinsames Bild von einer neuen Demokratie entwerfen und voranbringen" - so nannte es Brantner. Man sei darüber auch mit den Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock im Austausch.

Nach dem Ausloten der Koalitionsmöglichkeiten zwischen Grünen und FDP müsse am Ende auch klar sein, "dass wir das finanzieren müssen", so Brantner. Ihre Kritik an den Liberalen: "Das Konzept der FDP war nicht durchgerechnet. Da war ja am Ende ein Minus von 88 Milliarden im Jahr. Das sind die Dinge, wo jetzt die Realität ins Spiel kommt."