Brandanschlag auf Wahlkreisbüro von Ministerin Paus

Nach dem Brandanschlag auf das Wahlkreisbüro der Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei am Tatort das Kürzel NSU gefunden. NSU steht für die Terrorgruppe "Nationalsozialistische Untergrund". Deshalb ermittelt die Polizei jetzt, ob die Farbschmiererei neu ist, mit dem Brandanschlag zusammenhängt und der Täter aus dem rechtsextremen Spektrum stammt. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Laut Polizei sagte ein Mitarbeiter des Büros aus, das Kürzel habe zuvor nicht dort gestanden.

Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. Es kam jedoch zu erheblichem Sachschaden in noch unbekannter Höhe, heißt es in einer Pressemittelung der Grünen Charlottenburg-Wilmersdorf: "Dank des Eingreifens der Nachbarschaft und der Feuerwehr schlug das Feuer nicht auf weitere Gebäude über."

Staatsschutz ermittelt

In der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht hatte zunächst eine Holzbank vor dem Haus in der Windscheidstraße gebrannt. Entdeckt hatte das Feuer ein Mitarbeiter der Grünen der noch im Büro war. Die Flammen griffen auch den Fensterrahmen des Schaufensters an. Der Mitarbeiter, ein Passant und später die Feuerwehr löschten den Brand. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz im Berliner Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Ministerin Paus twitterte Fotos und schrieb: "Gestern Nacht gab es einen Brandanschlag auf das gemeinsame Büro von @Gruene_CW und mir. Der Staatsschutz ermittelt. Der Schock sitzt tief, aber wir lassen uns nicht einschüchtern!" Die Fotos zeigen eine verkohlte Bank aus Holzpaletten und die angebrannte Fensterscheibe.