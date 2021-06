Brand in Tuntenhausen: Fünf Verletzte, über 100.000 Euro Schaden

In Tuntenhausen hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Brand in einem Mehrparteienhaus ereignet, bei dem fünf Personen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Früher hatte sich in dem Haus eine Asylbewerberunterkunft befunden. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim.

Wohnhaus für osteuropäische Arbeiter

Gegen 1:50 Uhr wurden demnach die Feuerwehren aus Tuntenhausen, Bad Aibling, Beyharting und Ostermünchen, unterstützt durch Rettungdienstkräfte zu einem Mehrparteienhaus im Ortszentrum von Tuntenhausen gerufen. Das Haus, in dem überwiegend osteuropäische Arbeiter wohnen, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand.

Alle anwesenden Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen können. Vier Bewohner wurden leicht verletzt, einer schwer. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen werden. Sein Zustand sei aber laut Polizeibericht derzeit nicht lebensbedrohlich.

Gebäude brannte vollständig aus

Gegen 3 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht, das Gebäude brannte jedoch aus und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden "im sechsstelligen Bereich". Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt.