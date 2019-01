Brand in französischem Nobel-Skiort: Tote und Verletzte

In Courchevel in den französischen Hochalpen sind am Sonntag morgen zwei Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. Vier Personen erlitten schwere Verletzungen, in Lebensgefahr befinden sie sich nach Behördenangaben jedoch nicht mehr. 18 weitere Menschen wurden bei dem Brand verletzt.

Das Feuer brach am Sonntagmorgen gegen 4:30 in der obersten Etage des dreistöckigen Gebäudes aus, einer Unterkunft für Saisonarbeitskräfte. Die Ursache ist noch ungeklärt. Laut französischen Medienberichten waren rund 70 Feuerwehrmänner im Einsatz. Sie brachten das Feuer gegen 8:00 Uhr unter Kontrolle

Unterkunft für Saisonarbeiter

In dem Gebäude waren rund 60 Menschen untergebracht, die während der Skisaison in dem Wintersportort arbeiten, zahlreiche von von ihnen kommen aus dem Ausland.