Brand in Flüchtlingslager: Todesopfer auf Lesbos

Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist bei einem Brand mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Jedoch gibt es unterschiedliche Angaben zu den Opfern. Die griechische Polizei und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sprechen von einem Todesopfer, das Büro des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR auf der griechischen Insel sagt, es seien eine Mutter und ihr Kind ums Leben gekommen.

Feuer an mehreren Stellen im Lager

Bis jetzt gibt es keine offiziellen Angaben, was genau passiert ist. Anscheinend, so berichten es Augenzeugen, sind die beiden in einem Container verbrannt. Es habe an mehreren Stellen im Lager und außerhalb Feuer gegeben. Wie es dazu kam und ob die Brände gelegt wurden, ist unklar.

Auseinandersetzungen mit Tränengas und Verletzten

Flüchtlinge sollen randaliert haben, es gab Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Die setzten Tränengas ein und holten zusätzliche Einheiten aus Athen. Mehrere Verletzte seien ins Krankenhaus gekommen.

3.000 neue Flüchtlinge im August

Am Freitag hatte Griechenland beschlossen, rund 10.000 Menschen aus den Lagern auf den ägäischen Inseln aufs Festland zu bringen, um die angespannte Situation in den Lagern zu entschärfen. Allein im August sind im völlig überfüllten Lager Moria auf Lesbos 3.000 neue Flüchtlinge angekommen. Im Moment leben dort 13.000 Menschen.

Nächste Woche will der deutsche Innenminister Horst Seehofer erst die Türkei und dann Griechenland besuchen, um über das Flüchtlingsabkommen zu sprechen.