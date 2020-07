Brand der Kathedrale in Nantes: Verdacht auf Brandstiftung

Das Feuer in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes könnte mit Absicht gelegt worden sein. Auf einer Pressekonferenz erklärte der zuständige Staatsanwalt Pierre Sennes, das Feuer sei an drei Stellen ausgebrochen, unter anderem an der Orgel und im Hauptschiff. Das sehe nicht nach einem Zufall aus. Derzeit gehe man von einem kriminellen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein.

Feuer mittlerweile unter Kontrolle

Der Brand in der Kathedrale war heute Früh ausgebrochen. Kurz vor 8 Uhr war die Feuerwehr von Passanten und Geschäftsleuten alarmiert worden, die Flammen im Inneren der Kathedrale bemerkt hatten. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten zwar den Brand eindämmen, allerdings hat das Feuer große Schäden angerichtet. Die große Orgel des Gotteshauses sei offenbar vollständig zerstört worden, sagte Feuerwehrchef Laurent Ferlay. Die erhöhte Plattform, auf der sich das Instrument befinde, sei instabil und drohe einzustürzen. Die Statik des Gesamtbaus und das Dach schienen aber intakt zu sein.

Nicht der erste Vorfall

In Frankreich haben sich in den vergangenen Jahren Angriffe auf Kirchengebäude gehäuft, darunter auch die Kathedrale in Nantes. 2013 kletterten Unbekannte offenbar über ein Baugerüst ins Innere des Baus. Ein Teil des Chorraums sowie ein Altar wurden verwüstet und besprayt. Die Täter hinterließen damals obszöne Schmierereien, Zeichnungen von Hitler-Bärten und andere Nazi-Embleme, Teufelssymbole wie die Zahl "666" auf einem der Altäre sowie Symbole, wie sie die Gegner der in Frankreich freigegebenen "Homo-Ehe" benutzen. Einige Statuen und Kreuze in der Kathedrale wurden bei der Tat geschwärzt und verunstaltet

Reaktionen aus der Politik

Der Brand in der Kathedrale weckte in Frankreich Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kirche Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. "Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen", schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf Twitter. Er bezeichnete die Kirche als ein gotisches Juwel.

Frankreichs Premierminister Jean Castex bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz, ebenfalls via Twitter. Den Menschen in Nantes wolle er seine Solidarität aussprechen, schrieb Castex. Er kündigte an, am Nachmittag gemeinsam mit Kulturministerin Roselyne Bachelot und Innenminister Gérald Darmanin nach Nantes zu fahren, um den Schaden zu sehen.

Auch geschichtlich von besonderer Bedeutung

Der Bau der Peter-und-Paul-Kathedrale im westfranzösischen Nantes begann im Jahr 1434 und zog sich mit Unterbrechungen bis ins 19. Jahrhundert. Das Gotteshaus im Stil der französischen Spätgotik hat mit rund 38 Metern eines der höchsten Kathedralgewölbe in Frankreich. Bereits 1972 war es bei Reparaturarbeiten zu einem Brand gekommen. Die Restaurierung dauerte damals bis Mitte der 1980er Jahre. Während des Zweiten Weltkriegs war die Kathedrale durch alliierte Luftangriffe teilweise zerstört und später wieder aufgebaut worden. Erst vor fünf Jahren hatte in Nantes eine weitere bedeutende Kirche gebrannt. Damals zerstörte das bei Dachdeckerarbeiten ausgelöste Feuer Teile des Dachstuhls der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale.