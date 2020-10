01.10.2020, 10:58 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brände in Kalifornien richten große Schäden in Weinbauregion an

In Kalifornien wüten noch immer verheerende Waldbrände. Zahlreiche Gebäude sind noch immer in Gefahr. Viele Häuser sind den Flammen bereits zum Opfer gefallen, darunter auch Weingüter in der Napa-Region.