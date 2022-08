Brände in Frankreich wüten weiter - Europäische Länder helfen

An der südfranzösischen Atlantikküste ziehen noch immer große Rauchschwaden in die Höhe. Etwa 1.100 Feuerwehrleute kämpften am Freitag wieder gegen die Flammen. Unterstützung erhielten sie von 65 Einsatzkräften der Feuerwehr aus Deutschland. Auch andere Länder schickten Hilfe nach Frankreich.

Hitze und Trockenheit noch immer ein großes Problem

Zwar konnte die französische Feuerwehr am Vormittag einen ersten Erfolg vermelden. Das Feuer in den Départements Gironde und Landes habe sich in der Nacht aufgrund günstiger Windverhältnisse nicht mehr stark ausgebreitet, so der Verwaltungschef von Arcachon, Ronan Léaustic. Angesichts großer Hitze und Trockenheit stehe den Einsatzkräften aber ein weiterer schwieriger Tag bevor. Weiterhin sei "äußerste Wachsamkeit" geboten.

Die Behörden befürchten, dass die Flammen erneut auflodern könnten. Bei hohen Temperaturen und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit sei das Risiko hierfür sehr hoch, heißt es. Weite Teile Frankreichs leiden derzeit unter anhaltender Trockenheit. Immer wieder brechen Waldbrände aus. Bei einem Buschbrand weiter nördlich an der Atlantikküste mussten in der Nacht auf Freitag etwa 1.000 Menschen bei Les Sables d'Olonne vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Über 300 Feuerwehrleute aus dem Ausland in Krisenregion

Schon im Juli brannte es in der Gegend südlich von Bordeaux heftig. Erst nach mehr als einer Woche hatte die Feuerwehr die Waldbrände im Griff. Seit Dienstag brennen die Kiefernwälder der Region Nouvelle-Aquitaine im Südwesten des Landes erneut. Mehr als 74 Quadratkilometer Land wurden dabei zerstört. Insgesamt wurden mindestens 10.000 Personen in Sicherheit gebracht. Es gibt den Verdacht auf Brandstiftung.

Unterstützung erhalten die französischen Einsatzkräfte nun aus dem europäischen Ausland. Mehr als 360 Feuerwehrleute und 100 Spezialfahrzeuge wurden zur Hilfe aus Deutschland, Rumänien, Polen und Österreich geschickt, um sich den mehr als Tausend vor Ort bereits gegen die Flammen kämpfenden Löschkräften anzuschließen. Griechenland stellte zwei Löschflugzeuge zur Verfügung. Schweden entsandte ebenfalls zwei Löschflugzeuge, um bei der Bekämpfung verschiedener Brände in der Region Bretagne im Westen Frankreichs zu helfen.

Französische Käseproduzenten leiden unter Regenmangel

Auch weiter östlich sorgt die anhaltende Trockenheit in Frankreich für Probleme. In der Auvergne musste vorübergehenden die Herstellung des berühmten Salers-Käses eingestellt werden, wie der Sender France 3 berichtet. Für den Rohmilchkäse ist es vorgeschrieben, dass die Milch liefernden Kühe zu 75 Prozent mit frischem Gras ernährt werden.

Da die Weiden aber vollkommen ausgetrocknet sind, ist dies nicht mehr möglich. Die meisten der 78 regionalen Erzeuger stellen aus ihrer Milch nun vorerst Cantal-Käse her. Für diese Sorte gelten weniger strenge Regeln, aber der Käse bringt auch weniger Geld ein.

Wetter in Deutschland am Wochenende sonnig - am Montag Sturm

In Deutschland bleibt das Wetter am Wochenende ebenfalls überwiegend trocken. Der Samstag bringt viel Sonne, wenige Wolken und keinen Niederschlag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraussagte. Allenfalls im südöstlichen Teil des Landes könne es vereinzelt regnen oder gewittern. Mit Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad sei keine Abkühlung zu erwarten. Das Wetter setzt sich am Sonntag laut DWD überwiegend sonnig und trocken und mit ähnlichen Temperaturen fort.

Eine Wetteränderung steht am Montag bevor: Der Wetterdienst erwartet Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm. Dies gelte für alle Landesteile. Im Nordosten bleibe es dennoch heiß mit Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad, der Rest von Deutschland kann mit 25 bis 30 Grad rechnen.