Brad Pitt bei Jennifer Aniston gesichtet

US-Schauspieler Brad Pitt ist Medienberichten zufolge bei der Party zum 50. Geburtstag seiner Ex-Frau Jennifer Aniston in Los Angeles gesichtet worden. Mehrere US-Boulevardmedien zeigten am Wochenende Bilder, die Pitt am Samstagabend beim Betreten des Sunset Tower Hotels in Los Angeles zeigen, in dem die Feier stattfand.

Beide Stars sind wieder frei

Aniston wird am Montag 50 Jahre alt. Die beiden Schauspieler waren von 2000 bis 2005 miteinander verheiratet. Nach der Scheidung von "Friends"-Star Aniston heiratete Pitt 2014 seine Schauspielkollegin Angelina Jolie, von der er sich 2016 trennte. Aniston war von 2015 bis 2017 mit dem Schauspieler Justin Theroux verheiratet.

Zu der Party am Samstagabend kamen den Berichten zufolge zahlreiche weitere Prominente, darunter Gwyneth Paltrow, George und Amal Clooney, Barbra Streisand und Demi Moore.