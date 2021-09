BR24Zeitreise: Wahlberichterstattung 1961

Bild

Ob 1961 oder 2021 – an Wahlabenden herrscht immer Hochbetrieb in den Redaktionen der Sendeanstalten und Zeitungen. Nur ein Extrablatt wird nicht mehr vom Zeitungsverkäufer lauthals feilgeboten, wie noch in unserer #BR24Zeitreise von 1961.

© BR Archiv

Bildrechte: BR Archiv