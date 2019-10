16.10.2019, 11:18 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Friedenspreis für Vaclav Havel

Der tschechische Bürgerrechtler Václav Havel bekommt am 15.10.1989 in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Er selbst darf allerdings nicht kommen: In der Tschechoslowakei hat der Autor Berufs- und Aufführungsverbot.