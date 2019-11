BR24Zeitreise: Erster Interzonenzug mit Rentnern aus der DDR

Bild

Mit dem Mauerbau 1961 verbietet die DDR ihren Bürgern Reisen in den Westen. Am 09.09.1964 beschließt der Ministerrat der DDR, Rentnern den Westbesuch wieder zu erlauben. Unsere #BR24Zeitreise zeigt deren erste Ankunft am 02.11.1964.

© BR Archiv