Bild

Schlecht organisierte Notfallhilfe war schuld am Unfalltod von Björn Steiger. Daraufhin gründeten seine Eltern am 7.7.1969 die Björn-Steiger-Stiftung für eine bundeseinheitliche Notfallhilfe. Eine Zeitreise von 1972 zeigt ihre Organisation in Bayern

© BR Archiv