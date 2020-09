BR24Live, 17 Uhr: Kommen strengere Corona-Regeln?

Bereits vor der Videokonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Nachmittag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch einmal auf die Notwendigkeit bundeseinheitlicher Corona-Regeln hingewiesen.

Notwendig sei ein einheitliches, verbindliches und verlässliches Regelwerk, das dann in ganz Deutschland gelte, so Söder im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Bund plant Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Der Bund schlägt nun offenbar vor, für Feiern in privaten Räumen eine Beschränkung auf maximal 25 Teilnehmer festzulegen. In öffentlichen Räumen solle die Beschränkung bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage der Bund-Länder-Konferenz.

Offen ist, ob dies nur bei Überschreiten bestimmter Grenzwerte bei den Neuinfektionen gelten soll, also wenn etwa die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 überschreitet. Diese Regel ist unter den Bundesländern sehr umstritten und wird bei der Videokonferenz noch verhandelt werden.

Verhandlung über Corona-Warnampel und neues Corona-Bußgeld

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert für eine bundesweit einheitliche "Corona-Ampel", die sich an den aktuellen Infektionen orientiert und bei einem Anstieg einen Mechanismus auslösen soll. Bei einem Wert von 35 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen soll die Ampel auf Gelb springen, bei 50 auf Rot. In diesen Fällen sollen nach dem Willen Söders bestimmte Maßnahmen greifen. Über die Ampel dürfte ebenfalls mit der Kanzlerin diskutiert werden.

In dem Entwurf zur Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Treffen heißt es laut dpa weiter, dass man keine weiteren Öffnungsschritte wegen dem aktuellen Infektionsgeschehen zulassen wolle. Um eine korrekte Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, sollen Ordnungsbehörden Verstöße etwa bei falschen persönlichen Angaben in Restaurants mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro belegen können.

Städte- und Gemeindebund begrüßt geplante Verschärfungen

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, begrüßt die vom Bund vorgeschlagenen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vor den Beratungen mit den Ländern. "Ein Mindestbußgeld von 50 Euro bei Verstößen, wenn zum Beispiel im Restaurant falsche Angaben gemacht werden oder in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske getragen wird, ist ein konsequenter Beitrag zur Durchsetzung der notwendigen Maßnahmen", sagte Landsberg der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe).

Landsberg rief die Regierungschefs der Länder dazu auf, die Vorschläge als einheitliche Regelungen mitzutragen. "Nachdem im Entwurf des Bundes das Infektionsgeschehen vor Ort für etwaige weiterführende Beschränkungen maßgeblich bleibt, sollten die Länder diese wenigen zusätzlichen bundeseinheitlichen Vorgaben mittragen. Es dient der Transparenz und erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung", sagte Landsberg. Zu Recht würden die vorrangigen Ziele formuliert, den Präsenzbetrieb von Schulen und Kindergärten zu sichern und einen Lockdown der Wirtschaft zu vermeiden.

Bei regionalem Ausbruchsgeschehen und unklaren Infektionsketten müsse es regionale Einschränkungen geben. "Es ist zugleich zu begrüßen, dass bei klar lokalisierten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, etwa in Einrichtungen, sich die Beschränkungen nicht auf eine ganze Gemeinde oder Region beziehen müssen", sagte Landsberg.