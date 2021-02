BR24Live: Wie geht es jungen Menschen in der Pandemie?

Eine Einschränkung weniger - immerhin. Seit Montag findet für die Grundschüler und Abschlussklassen in Bayern wieder Präsenzunterricht an den Schulen statt. Ein kompletter Verzicht aufs Homeschooling liegt noch in weiter Ferne.

Wie geht es Jugendlichen in der Corona-Krise?

Wie gut können ältere Kinder und Jugendliche mit den Einschränkungen umgehen? Wie waren Ihre oder eure Erfahrungen in den vergangenen Monaten? Wie gut lässt sich für den Schulabschluss lernen, wie eine Ausbildung beginnen - unter diesen Bedingungen? Und was heißt es, wenn man mitten drin in der Pubertät den Freundeskreis nur eingeschränkt oder gar nicht treffen kann?

Die Jugendlichen "fühlen sich absolut ausgebremst", sagt die Jugendforscherin Severine Thomas. Sie hat für eine Studie 7.000 junge Menschen zwischen 15 und 30 befragen lassen.

"Es gibt ein hohes Verantwortungsbewusstsein in der Pandemie, aber auch eine große Frustration darüber, wie das Leben gerade reduziert ist." Severine Thomas

Jetzt mitdiskutieren im Tagegespräch!

Das Tagesgespräch fragt nach Ihren und euren Erfahrungen. Wie gehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit der Krise um?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger sind:

Dr. Severine Thomas , Jugendforscherin, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim

, Jugendforscherin, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim Adina Rath , Abiturientin und aktiv beim Münchner Haus der Schüler*innen (MHDS)

, Abiturientin und aktiv beim Münchner Haus der Schüler*innen (MHDS) Laura Gscheidle, Auszubildende zur Hotelfachfrau

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.