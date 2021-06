BR24Live – Tagesgespräch: Die Folgen der Wahl in Sachsen-Anhalt

Es war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl am 26. September: Sachsen-Anhalt hat gewählt - und die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat mit großem Abstand gewonnen. Die AfD hat leicht verloren, kommt aber nach wie vor auf den zweiten Platz im Land. Linke und SPD verlieren deutlich. Grüne und FDP legen leicht zu.

Das Tagesgespräch fragt: Wie bewerten Sie die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? Bringt ihr Ergebnis Rückenwind für den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet? Was denken Sie über das Ergebnis der AfD, die nach wie vor über 20 Prozent der Stimmen erhalten hat? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den Verlusten bei SPD und Linkspartei? Was hat der FDP den Wiedereinzug in den Landtag beschert? Und deutet das einstellige Ergebnis der Grünen an, dass sich Annalena Baerbock nicht mehr so große Hoffnungen aufs Kanzleramt machen kann?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Dirk Neubauer. Der Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg hat kürzlich das Buch "Rettet die Demokratie!" geschrieben, in dem er Reformideen für das politische System beschreibt.

