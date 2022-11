BR24live um 17 Uhr: Soziale Pflichtzeit für alle – ja oder nein?

Braucht es eine soziale Pflichtzeit für alle? Über diese Frage wurde nach einem Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Wochenende rege diskutiert. Steinmeier hatte sich wiederholt für ein soziales Engagement ausgesprochen – und zwar nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Rentner beispielsweise.

Pflicht statt Freiwilligkeit? Wie sinnvoll ist Steinmeiers Vorschlag? Wir sprechen bei BR24live ab 17 Uhr mit dem Bayerischen Jugendring und schalten in ein Senioren- und Pflegeheim nach Plattling zu Menschen, die sich im Bundesfreiwilligendienst engagieren. Außerdem mit dabei: Alena Buyx vom Deutschen Ethikrat.

"Wir brauchen neue Modelle, in denen wir Jung und Alt miteinander ins Gespräch bringen und die Überzeugung einüben, dass wir auch für andere da sein müssen", sagte Steinmeier in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag. Steinmeier hatte bereits im Sommer eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit angestoßen - und dafür viel Kritik geerntet.

Umfrage: Mehrheit der Bevölkerung für Pflichtzeit

Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung würden jedoch rund zwei Drittel (64 Prozent) der Bevölkerung die Einführung einer altersunabhängigen Pflichtzeit befürworten. Ein Drittel spricht sich gegen Steinmeiers Vorschlag aus. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Liz Mohn Centers der Bertelsmann Stiftung. Befragt wurden dafür 2.003 Menschen ab 14 Jahren im Zeitraum vom 18. Juli bis 9. August 2022.

Soziales Engagement von Jung und Alt gefordert

Der Bundespräsident stellte im Interview mit der ARD klar: "Ich habe es bewusst nicht nur für Jugendliche vorgeschlagen." Auch der Zeitraum müsse nicht ein Jahr betragen. Wichtig sei ihm nur: "Jeder sollte einmal im Leben etwas tun für andere Menschen, die ihm fremd sind." Das gelte auch für ältere Menschen. Steinmeier zeigte sich außerdem offen für "bessere Ideen": "Was ich nur nicht möchte, ist, dass auch diese Debatte wieder im Nichts endet."

Im Netz sieht man das überwiegend kritisch: "Solch eine Forderung unterstreicht die Unfähigkeit der Regierenden, für vernünftig bezahltes Personal in diesem Bereich zu sorgen", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Irgendwie unterstreicht diese Aussage, dass Menschen nie etwas für andere, für Fremde tun. Ich erlebe das in in meinem Umfeld anders."

Eine weitere Userin twittert: "Über Pflichten und Solidarität muss man unbedingt reden. Nur sind die, die ihren Teil des Solidarischen in den Jahren der Pandemie klaglos erfüllt haben, die Jungen. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Diese Gesellschaft schuldet ihnen jetzt schon viel."