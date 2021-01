BR24Live um 13 Uhr: Spahn erklärt sich zu Corona-Impfungen

Gut zwei Wochen nach Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland gibt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute eine Regierungserklärung im Bundestag ab (live auf BR24 ab 13:00 Uhr). Er dürfte dabei auf die negativen Äußerungen reagieren, die es seit dem Impfstart gibt.

Unmut von vielen Seiten - auch von der SPD

Es gibt Vorwürfe, die Europäische Union habe im vergangenen Jahr zu wenig von dem in der EU zugelassenen Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer bestellt. Kritik kam selbst vom Koalitionspartner: Die SPD machte Spahn für zu geringe Impfstofflieferungen verantwortlich. Das wiederum verärgerte die CDU. Dort hieß es, die SPD sei schließlich in alle Vorgänge eingebunden gewesen.

In etlichen Kommunen und Kreisen gibt es zudem Ärger wegen der Organisation von Impfterminen. Oftmals war es nicht möglich, Impftermine zu vereinbaren.

Spahn will seine Strategie erläutern

Der Bundesgesundheitsminister hat das Vorgehen mit einer gemeinsamen Bestellung und einer regulären Zulassung der Impfstoffe in der EU mehrmals verteidigt. Der Start der Impfkampagne sei trotz aller berechtigten Hinweise zu besseren Abläufen ein Erfolg, betonte der CDU-Politiker. In Deutschland sind inzwischen zwei zugelassene Impfstoffe einsetzbar.

An die 20-minütige Rede des Ministers schließt sich eine auf 90 Minuten angesetzte Aussprache an. Vor der Regierungserklärung sandte Spahn einen sechsseitigen Brief an die Abgeordneten, in dem er seine Impfpolitik erklärte und um Unterstützung für die Impfkampagne bat.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stehen im ersten Quartal voraussichtlich elf Millionen Dosen des Biontech- und zwei Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs in Deutschland zur Verfügung. Um eine Immunität zu erreichen, müssen jeweils zwei Dosen in zeitlichem Abstand gespritzt werden. Im Verlauf des Jahres sollen so viele Dosen geliefert werden, dass jeder in Deutschland geimpft werden kann.